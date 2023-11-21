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行政院核定 牛肉等關鍵原物料降稅延長至明年3月底

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院核定牛肉、奶粉、奶油、小麥等22項關稅稅率降幅50％以上，延長到明年3月31日止。聯合報系資料照
行政院核定牛肉、奶粉、奶油、小麥等22項關稅稅率降幅50％以上，延長到明年3月31日止。聯合報系資料照

行政院核定汽油、柴油、卜蘭特一型水泥等3項貨物稅減徵至明年3月31日；牛肉、奶粉、奶油、小麥等22項關稅稅率降幅50％以上，也延長到明年3月31日止。

財政部表示，因應俄烏戰爭情勢，為穩定國內物價，自113年1月1日起至3月31日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，汽油由每公升徵收6.83元調降至4.83元，降幅29.3％，柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元，降幅37.6％，卜特蘭一型水泥由每公噸320元調降至160元，降幅50％。

同樣繼續機動調降的還有牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，牛肉（16項貨品）由每公斤10元調降至5元、烘焙用奶粉（2項貨品）由10％調降至5％、奶油由5％調降至2.5％、無水奶油由8％調降至4％，降幅均為50％，另外，小麥（2項貨品）由6.5％調降至免稅，降幅100％。

財政部表示，配合本次降稅措施實施期間，國產汽油、柴油、水泥的適用期間以出廠日為準，其他進口貨用適用期間，以其運輸工具進口日為準，海運以抵達本國港口向海關遞送進口艙單日，空運則是飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單日為準。

小麥 海關 俄烏戰爭 行政院

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