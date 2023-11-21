全台最高壽110歲鄰長疑洗澡滑倒離世 傳奇長壽秘訣曝光

全台最高齡鄰長嘉義縣水上鄉三和村110歲黃德成，也是嘉縣最年長人瑞，上周三疑在浴室洗澡滑倒，撞到頭部臀部，住加護病房一周，昨晚離世，明天是他農曆生日，家人親友不捨；黃德成一生傳奇，喊他「老阿公」他不理人，叫他「幼齒仔」就笑咪咪，且他身體硬朗，精神好，少感冒，記憶力強，長壽秘訣是「每天呷土豆、喝牛奶、烏龍茶、早睡早起，樂觀開朗」。

蔡英文總統2020年10月19日重陽節前，由縣長翁章梁陪同拜訪人瑞黃德成，為他戴金鎖片、致贈敬老狀及水果禮盒，當時針對中國軍機擾台，黃德成說，總統存錢買武器是對的，中國一直壓迫，如果中國打來，「我要拿拐杖跟他拚」，說著說著還給總統比了個讚。

黃德成沒有一般老人佝僂蹣跚形貌，精神奕奕，說話中氣十足，身體狀況，只有重聽、老花眼戴眼鏡、裝假牙、高血壓服藥，健保卡少用，話匣打開，從當日本軍伙，講到親身經歷二二八事件，侃侃而談，還幫客人倒茶水。

他每天清晨6點多起床，拄枴杖出門，幾年前可一口氣走1公里以上，到廟口找人聊天，近來走遠腿酸，只在住家門口來回走兩圈，早餐奶粉用泡的，喜歡吃稀飯，不挑食，吃7分飽，睡午覺，晚間9九點上床，生活簡單規律，愛喝阿里山高山烏龍茶，他說，「假牙用逾50年，土豆硬軟都吃，每天泡茶，呷飯配土豆、蔭瓜」。

他每年接種流感疫苗，少感冒，早年務農吃苦耐勞，生命力堅強，與妻子生育2子4女，妻子早逝，日治時代被徵調當軍伕，到菲律賓打仗，他說，命是撿回來的；他長子多年前逝世，現與70多歲小兒子夫婦一起住，生活起居大多自理，少到人多聚集地方。