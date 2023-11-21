明年擬列管冷媒氫氟碳化物進口量 半導體產業恐受衝擊

許多空調、冷氣所使用的冷媒，主要化學物質為氫氟碳化物（HFCs），也是導致溫室效應的物質之一，環境部預告訂定「氫氟碳化物管理辦法」草案及「蒙特婁議定書列管的高溫暖化潛勢溫室氣體氫氟碳化物種類」草案，明年起將設氫氟碳化物總量管制；大氣司長蔡孟裕表示，冷氣、空調已有可替代的物質，預估此限制對民生影響不大。

環境部昨天預告訂定「氫氟碳化物管理辦法」草案及「蒙特婁議定書列管之高溫暖化潛勢溫室氣體氫氟碳化物種類」草案，明年起將凍結高溫暖化潛勢溫室氣體氫氟碳化物的消費量於基準量之下，以落實台灣積極減緩全球暖化的氣候政策並與國際接軌。

列管的氫氟碳化物種類包含18種HFCs及其混合物，例如HFC-134a、HFC-32、HFC-23、以及R-410A、R-404A、R-507A等。

蔡孟裕說明，氫氟碳化物是導致溫室效應的化學物質之一，國內並無製造生產氫氟碳化物，都是國外輸入為主，去年全台進口量約2萬1000公噸。氫氟碳化物主要用於空調、冷凍設備的冷媒，半導體產業、部分消防器材及材料發泡也會使用到。

氫氟碳化物是溫室氣體，雖不會破壞臭氧層，但具有高溫暖化潛勢，部分種類的氫氟碳化物的溫室氣體效應甚至是二氧化碳的萬倍以上。

蔡孟裕指出，氫氟碳化物是溫室氣體，雖不會破壞臭氧層，但具有高溫暖化潛勢，部分種類的氫氟碳化物的溫室氣體效應甚至是二氧化碳的萬倍以上。

蔡孟裕說，未來業者使用氫氟碳化物需申請核配量，冷氣、空調因已有可替代的物質，預估總量限制對民生影響不大，但半導體產業仍須再加入研發其他可替代的物質。

環境部表示，本預告訂定的「氫氟碳化物管理辦法」草案及「蒙特婁議定書列管的高溫暖化潛勢氫氟碳化物種類」草案，就是為了接軌蒙特婁議定書吉佳利修正案，預計明年起凍結氫氟碳化物進口量，自2029年起逐步削減、2045年起將削減80%進口量。