長輩性情大變原來退化性失智 健康生活延緩症狀

72歲簡姓老婦因腿部痼疾，不常出門社交或運動，最近家人發現時而脾氣不好、時而憂鬱，還出現妄想行為，家人帶至中榮嘉義分院就醫，經身心醫學科醫師王登五檢查診斷有輕度神經認知障礙症（退化性失智症），藉著調整作息、生活習慣，在家人協助下，走入人群、培養運動及興趣，大幅改善認知、行為和情緒。

中榮嘉義分院身心醫學科醫師王登五表示，根據統計數據，65歲以上老年人約5%患有失智症即「神經認知障礙症」。神經認知障礙症是一種退化性的疾病，主要影響了大腦功能，特別是記憶、學習、思考和判斷能力等認知功能，初期症狀可能很輕微，例如，忘記鑰匙放在哪裡、忘記跟別人約定的時間等，然而隨著病情的惡化，可能會忘記更重要的事情，如自己現在的身分、熟人的名字，或者如何完成基本的日常任務等。

醫師王登五呼籲65歲以上長者，可透過「AD-8 極早期失智症篩檢量表」進行初步篩檢，若檢測得分小於2，表示目前沒有明顯失智症狀，建議每年都進行至少1次篩檢追蹤；若得分在2以上，或日常生活中出現對於發生過的事完全忘記、表達或理解能力明顯變差、情緒持續低落、性情改變或失去原有興趣，對空間時間混淆不清等症狀，建議至身心科進一步檢查，早期發現治療，有效降低失智程度並延緩症狀惡化。