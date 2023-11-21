親自飛杜拜出席COP28會議？ 環境部長薛富盛：隨時Ready

聯合國氣候大會第28次會議（COP28）將於11月30日至12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，巴黎氣候協定的首次進度盤點將成為今年的重頭戲。環境部長薛富盛今表示，呼籲國際能讓台灣有機會參與國際氣候綱要公約大會分享經驗；但至於他本人是否參與，薛富盛說，尚未接到這方面訊息，「但會隨時Ready（準備）好」。

薛富盛今出席「第5屆國家企業環保獎暨112年度模範環境保護專責及技術人員」，會後受訪時被問到COP28議題時，薛富盛表示，台灣過去這幾年有參與COP27，台灣在科技研發的成果相當好，盼透過COP會議期間向國際分享台灣研發淨零研究成果，並持續推動。

薛富盛表示，希望台灣能夠參與COP28，台灣在淨零方向有相當好的成果，而且願意與各國分享；環境部也向很多訪台的國會議員分享節能減碳、環境保護的成果，他們都很支持台灣向COP分享經驗，呼籲國際讓台灣有機會參與國際氣候綱要公約大會。

至於被問到是否參與COP28時，薛富盛笑說，目前為止沒有接到這方面訊息，但會隨時Ready好；至於前往杜拜的機票是印誰的名字？薛富盛表示不太清楚，均由幕僚安排。