【重磅快評】飼料米混充食米？ 農糧署忘記十年前教訓

農業部農糧署今年起允許飼料米釋出可以「不搗碎」，業界擔心有人逐本求利、上下其手，讓飼料米流入食米市場。農糧署為穩定民眾對國產包裝食米的信心，除了宣稱對違規業者祭出重罰，並舉辦國產包裝食米輔導計畫成果發表會，但這些補救措施能奏效嗎？

農糧署表示，允許飼料米釋出可以「不搗碎」是因應俄烏戰爭航運中斷，飼料業者對國產飼料米的需求所做的調整，但未來航運狀況恢復，允許整粒飼料米售出措施也可能改回來。

農糧署措施固然是因應國際局勢的權宜作法，但可議的是，這個訊息竟是今年六月卜峰被重罰1.09億元的消息傳出後，食米業者才輾轉得知。原因是卜蜂向農糧署標購一百多噸過期米做飼料，因卸料不及將公糧米暫放廠外，結果被農糧署重罰，卜蜂十月間提出訴願，外界才知悉原來標購過期米轉成飼料米已不強制要求搗碎。

這個重罰事件凸顯市場資訊不夠透明的問題，如果不是卜蜂被重罰並提出訴願，農糧署這個新措施即使上路快一年，恐怕業界也不得而知。

農糧署應該很清楚，十年前山水米等品牌包裝米混摻廉價外國米事件震驚社會並重創食米市場，這次推動飼料米不搗碎釋出的政策，尤應謹慎。但從業者反應看來，農糧署顯然欠缺充分的政策說明，可謂失策。

這也說明，農糧署在食米業者提出飼料米可能遭不當運用的憂心之後，農糧署趕緊出來舉辦國產包裝食米輔導成果發表會的用意。但在山水米事件後，民眾的心裡陰影能否一舉掃除，大家心知肚明。

農糧署說明，為了防弊，事前特別訂定飼料米外流懲罰措施及監管規定，若有業者鋌而走險讓飼料米流進市面，將依合約處以一到五倍的懲罰性賠償，甚至需負擔相關刑責。

但民眾記憶猶新，十年前山水米事件爆發之初，業者咬出還有其他糧商業者涉案，口中還振振有詞說「山水米不是最多的」，當時還是學者的農業部前部長陳吉仲曾估算，進口米每公斤十一元，國產米卅五至四十元，若混充及矇混標示，每公斤可賺廿元價差，一年獲利達十億元。這也說明為何當年山水米被查到十八次都罰不怕的原因。

這次飼料米可以不搗碎釋出，依農糧署公布資料，目前由此管道釋出的飼料米每個月為一萬公噸，二成五業者申購搗碎，也就是說每月有二千五百公噸不搗碎的飼料米釋出。目前大包裝米價格為一千元到一千兩百元之間，每公斤卅三元至四十元之間，但飼料米每公斤標售只要八到十元，甚至比當年的進口米還便宜，若有人存心不法，暴利更嚇人。

飼料米混充食米牟利，過去確曾發生過，14年前彰化檢調就查獲糧商與農糧署官員勾結，低價標得公糧拋售的劣質米，轉售流入台北、桃園等多所國小，危害學童健康，因為過期米易有黃麴毒素，甚至可能造成肝腎病變，在發生進口蛋、美豬標示事件之後，民眾對農政機關普遍信心不足，農糧署為節省少許過期米搗碎經費，把風險建立在業者自愛之上，卻要社會承擔不可測的代價，得失之間，應該不難判斷。