快訊

人死前會不會有預兆？送走2千名末期病患 安寧醫透露臨終1現象

彰化娃娃車放學遇車禍！遭轎車攔腰撞上 車內10童、4大人全送醫

降落夏威夷卻衝出跑道！美軍P-8A偵查機掉入海中 現場影像曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】飼料米混充食米？ 農糧署忘記十年前教訓

聯合報／ 主筆室
農糧署過去標售過期庫存米作為飼料都會搗碎，今年起允許「不搗碎」，米糧業者憂心飼料米流入一般食用市場。圖為市售散裝米。記者林伯東／攝影
農糧署過去標售過期庫存米作為飼料都會搗碎，今年起允許「不搗碎」，米糧業者憂心飼料米流入一般食用市場。圖為市售散裝米。記者林伯東／攝影

農業部農糧署今年起允許飼料米釋出可以「不搗碎」，業界擔心有人逐本求利、上下其手，讓飼料米流入食米市場。農糧署為穩定民眾對國產包裝食米的信心，除了宣稱對違規業者祭出重罰，並舉辦國產包裝食米輔導計畫成果發表會，但這些補救措施能奏效嗎？       

農糧署表示，允許飼料米釋出可以「不搗碎」是因應俄烏戰爭航運中斷，飼料業者對國產飼料米的需求所做的調整，但未來航運狀況恢復，允許整粒飼料米售出措施也可能改回來。

農糧署措施固然是因應國際局勢的權宜作法，但可議的是，這個訊息竟是今年六月卜峰被重罰1.09億元的消息傳出後，食米業者才輾轉得知。原因是卜蜂向農糧署標購一百多噸過期米做飼料，因卸料不及將公糧米暫放廠外，結果被農糧署重罰，卜蜂十月間提出訴願，外界才知悉原來標購過期米轉成飼料米已不強制要求搗碎。

這個重罰事件凸顯市場資訊不夠透明的問題，如果不是卜蜂被重罰並提出訴願，農糧署這個新措施即使上路快一年，恐怕業界也不得而知。

農糧署應該很清楚，十年前山水米等品牌包裝米混摻廉價外國米事件震驚社會並重創食米市場，這次推動飼料米不搗碎釋出的政策，尤應謹慎。但從業者反應看來，農糧署顯然欠缺充分的政策說明，可謂失策。

這也說明，農糧署在食米業者提出飼料米可能遭不當運用的憂心之後，農糧署趕緊出來舉辦國產包裝食米輔導成果發表會的用意。但在山水米事件後，民眾的心裡陰影能否一舉掃除，大家心知肚明。

農糧署說明，為了防弊，事前特別訂定飼料米外流懲罰措施及監管規定，若有業者鋌而走險讓飼料米流進市面，將依合約處以一到五倍的懲罰性賠償，甚至需負擔相關刑責。

但民眾記憶猶新，十年前山水米事件爆發之初，業者咬出還有其他糧商業者涉案，口中還振振有詞說「山水米不是最多的」，當時還是學者的農業部前部長陳吉仲曾估算，進口米每公斤十一元，國產米卅五至四十元，若混充及矇混標示，每公斤可賺廿元價差，一年獲利達十億元。這也說明為何當年山水米被查到十八次都罰不怕的原因。

這次飼料米可以不搗碎釋出，依農糧署公布資料，目前由此管道釋出的飼料米每個月為一萬公噸，二成五業者申購搗碎，也就是說每月有二千五百公噸不搗碎的飼料米釋出。目前大包裝米價格為一千元到一千兩百元之間，每公斤卅三元至四十元之間，但飼料米每公斤標售只要八到十元，甚至比當年的進口米還便宜，若有人存心不法，暴利更嚇人。

飼料米混充食米牟利，過去確曾發生過，14年前彰化檢調就查獲糧商與農糧署官員勾結，低價標得公糧拋售的劣質米，轉售流入台北、桃園等多所國小，危害學童健康，因為過期米易有黃麴毒素，甚至可能造成肝腎病變，在發生進口蛋、美豬標示事件之後，民眾對農政機關普遍信心不足，農糧署為節省少許過期米搗碎經費，把風險建立在業者自愛之上，卻要社會承擔不可測的代價，得失之間，應該不難判斷。   

飼料 農糧署 農業部

延伸閱讀

今年起飼料米可不搗碎 農糧署：國際貿易恢復後考慮改回來

白色食物抗癌最推「花椰菜」！白花變紫色還能吃嗎？2情況要注意

天價不再！ 平地產區陸續加入供應 高麗菜價逐漸回穩

今年起台灣茶強制溯源檢查上千件 合格率92.8%

相關新聞

病毒百花齊放！疾管署估明年初新冠高峰 台大醫示警流感也參戰

台大醫院醫師呂俊毅指出，目前各種病毒百花齊放，為免疫負債償還過程，唯一可靠的方式就是接種疫苗，預期流感跟新冠在冬天可能會...

一根魚刺的代價！三次大手術險死 健保加自費超過300萬

台南市72歲男子阿財去年8月誤吞魚刺不以為意，1個月後發燒、背痛、右上腹痛送到急診時血壓只剩81/65毫米汞柱，急診影像...

【重磅快評】飼料米混充食米？ 農糧署忘記十年前教訓

農業部農糧署今年起允許飼料米釋出可以「不搗碎」，業界擔心有人逐本求利、上下其手，讓飼料米流入食米市場。農糧署為穩定民眾對...

怕再也醒不來…近4成民眾延手術 麻醉醫曝三大認證關鍵

麻醉過程中病人失去意識，因充滿未知易使民眾擔憂。台灣麻醉醫學會調查，近7成民眾不知道是誰為自己執行麻醉，民眾因擔心副作用...

長輩性情大變原來退化性失智 健康生活延緩症狀

72歲簡姓老婦因腿部痼疾，不常出門社交或運動，最近家人發現時而脾氣不好、時而憂鬱，還出現妄想行為，家人帶至中榮嘉義分院就...

親自飛杜拜出席COP28會議？ 環境部長薛富盛：隨時Ready

聯合國氣候大會第28次會議（COP28）將於11月30日至12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，巴黎氣候協定的首次進度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。