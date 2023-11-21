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誤闖、逆向上國道時有所聞 高公局廣設指標籲民眾留意

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局表示，如發生逆向或誤闖事件，除可能對當事人造成嚴重傷害外，也會影響其他用路人之行車安全。記者周湘芸／攝影
高公局表示，如發生逆向或誤闖事件，除可能對當事人造成嚴重傷害外，也會影響其他用路人之行車安全。記者周湘芸／攝影

外國人來台或一般民眾騎乘機車誤闖國道事件時有所聞，根據高速公路局統計，今年1至8月國道逆向事故件數達14件，造成5人受傷；行人及機慢車誤闖國道事故件數達39件，造成1人死亡及20人受傷，對行車安全產生重大影響，已於各交流道出入口均已設置相關禁制及指示標誌、標線設施，以防止逆向及誤闖情形。

高公局表示，為防制汽、機車逆向進入國道，於平面道路與各交流道出口匝道銜接處設置禁止進入、禁止左（右）轉標誌，及於匝道繪設指向線並設置雙色標記（順向：白色，逆向：紅色），以提醒用路人勿逆向進入出口匝道。

誤闖部分，高公局指出，於交流道入口匝道前均設有「四輪以上汽車專行」及「國道路線編號」標誌，並於路面繪設「↑高速公路」標字；另於緊貼機慢車道之入口再增設「高速公路↓」懸臂式車道指示標誌，以增加入口匝道辨識度，避免行人或機慢車誤闖。

針對重機爭取上國道，高公局表示，除了先前民意調查有6成民眾反對，地方政府也皆未同意，不是反對就是希望在其他縣市國道開放，加上2017年及2020年兩次安全檢核中，安全、秩序、行為指標綜合評估下還有不足，認為還不到全面開放時機。

另外，耶誕、春節假期將近，城際間物流、貨運需求提高。高公局統計，今年截至10月，國道已發生47件交通死亡事故，造成55人死亡、74人受傷，經分析肇事原因以「操作不當及其他違規行為」及「未注意車前狀態」最多，其次為「變換車道不當」，均屬駕駛人因素。

高公局提醒，行駛國道平時做好車輛保養，行前也應確認車輛狀況正常；載貨車輛上路前務必確認貨物平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固。另外，今年1至10月發生47件國道死亡事故，其中15件屬車輛自撞事故，無論駕駛大小型車，行駛國道都應遵循速限規定，並保持專注、握好方向盤，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車。

國道 標誌 高速公路

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