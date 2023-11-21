三班護病比最快明年上路 薛瑞元：獎勵擬爭取公務預算

衛福部長薛瑞元說，三班護病比最快明年上路，並規畫至少3年過渡期，要讓各醫院逐漸符合規定，所以相關獎勵最快後年開始，還是要看整年的人力狀況是否達到標準，財源預計向行政院爭取由公務預算支應。

衛福部照護司長蔡淑鳳說，10月與各層級醫院，就三班護病比標準討論，包含護理及醫護工會、社區醫院醫師公會、護理全聯會及學會、護理工會及護產工會等類別，相關標準預計年底訂出、明年上路，預計採3年過渡期，預估需要8000人才能補足人力缺口，以每人人事成本70萬到100萬計算，扣除20％的醫院行政管理成本，剩下的80％為護理人員本薪，相關支出則需56到80億元，衛福部祭出2025年先達標先獎勵方案，預估獎勵50％支出，整個計畫將持續到2030年。

蔡淑鳳並表示，針對各層級醫院的護理公會及工會，和醫院經營者的方案，原則上儘量溝通，沒有共識就兩案並陳，由薛瑞元做最後裁示。薛今天出席2023國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮，會前受訪時表示，三班護病比最快明年上路，並規畫至少3年過渡期，要讓各醫院人力逐漸符合規定，所以相關獎勵最快會在後年開始，還是要看整年的人力狀況是否達標，財源預計向行政院爭取由公務預算支應。

目前三班護病比的方案，醫學中心護理團體建議，分2024年及2026年二階段推動，第一階段白班、小夜班與大夜班依序為1:6、1:9、1:11，第二階段1:5、1:8、1:10；區域醫院護理團體則預計，第一階段白班、小夜班和大夜班依序為1:7、1:11、1:13，第二階段1:6、1:10、1:12。

地區醫院部分，醫院代表希望，在人力確實回流到地區醫院前，先採白班1:13、小夜1:15、大夜1:17；而護理工會則希望不分階段，2025年讓三班護病比達到白班1:9、小夜1:11、大夜1:13。如要分階段實施，地區醫院2024年白班1:10、小夜1:13、大夜1:15；2026年白班1:9、小夜1:11、大夜1:13。