「滅孓保全計畫」啟動 登革熱病例台南降溫高雄增溫

登革熱疫情降溫，而疾管署因應登革熱成立的「前進應變工作隊」也在昨日解編。疾管署疫情主任郭宏偉表示，上周新增1032例登革熱本土病例，仍以台南新增病例最多，其次為高雄；目前登革熱呈現緩降，今年累計2萬4287例本土病例。疾管署發言人曾淑慧表示，台南市登革熱目前啟動「滅孓保全計畫」，預估未來預期持續下降。

依據疾管署統計，今年 11月14日至11月20日新增1032例登革熱本土病例，個案居住台南市（603例）、高雄市（348例）、屏東縣（27例）、嘉義縣（20例）、雲林縣（17例）、新北市（5例）、台中市 （4例）、桃園市及台東縣（各2例）、苗栗縣、彰化縣、嘉義市及澎湖縣（各1例）。另新增本土重症病例4例及死亡病例2例。死亡病例年齡介於60多歲至80多歲，均為男性並有潛在病史，於發病後2至14天內因病情惡化不幸過世。

郭宏偉表示，台南疫情下降但仍具傳播風險；高雄疫情處在上升並呈現多點分布，社區傳播風險仍高，新增病例數以三民區最多。整體而言，國內呈下降趨勢，惟部分縣市疫情上升，由於目前病例數仍高，且氣溫適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險持續，須密切觀察後續疫情發展。

曾淑慧說，應變工作隊預計解編、台南市登革熱滅孓保全計畫的啟動時機為疫情連續兩周下降，新增病例數低於千例時，希望保全目前防治成果、擴大清除孳生源、結合政府及社區力量降低病媒蚊密度。計畫分成三部分分別為：提高通報率、主動發現個案；劃定適當區域；落實孳生源清除及容器減量。目前台南誘卵桶連續三周下降、達到今年最低點；她也說，病媒蚊指數下降是民眾防疫意識的努力成果，絕非氣溫所致。

今年截至11月20日累計24,287例本土病例，個案分布於台南市20,686例、高雄市2,098例、雲林縣687例、屏東縣288例、嘉義縣188例、新北市96例、台中市54例、台北市47例、桃園市38例、嘉義市27例、新竹市19例、彰化縣16例、新竹縣14例、南投縣11例、宜蘭縣6例、苗栗縣4例、台東縣及澎湖縣各3例、基隆市2例；病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%)。

今年累計登革熱本土重症病例124例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別為台南市99例、雲林縣15例、高雄市8例及屏東縣2例，另累計死亡病例52例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。