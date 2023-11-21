長者友善餐廳要用「黃光」有學問 醫曝白內障眼中世界

台灣2025年將邁入超高齡化社會，社會是否對長者足夠友善，讓長輩能夠安心生活成為必須面對的問題。衛福部國健署推動「高齡友善飲食環境」，希望讓餐廳店家提供更加友善長者的用餐環境。

國健署副署長賈淑麗表示，用餐環境若採用直接光源照射，長者容易出現暈眩的情形，建議改用200燭光的暖色系「間接照明」。眼科醫師也建議，白天日光強建議自備太陽眼鏡，若長者覺得室內光線過強也可斟酌配戴，若嚴重影響生活則應積極就醫。

台灣的高齡者逐漸成為龐大的族群，長者若到餐廳用餐，時常因為不習慣店家的點餐規則而產生阻礙。賈淑麗指出，餐飲店家都會詢問是否需要兒童餐具、兒童座椅等友善親子的措施，但銀髮族其實也需要，像是愈來愈盛行的手機掃描QR碼點餐，對部分長者來說其實相當不友善，會令長者感到害怕，不知道該如何取得需要的餐點。

賈淑麗說，就像高齡友善醫院一樣，希望更多店家提供專人服務，針對高齡長者提供協助，餐廳內的自助點餐機等智慧化新穎設備，對長者來說反而有識讀上的困難，若能有人協助。

除了店家能夠提供協助外，燈光設計上也有講究。賈淑麗指出，直接光源對長者來說太過強烈，容易造成昏眩狀況，因此會建議使用200燭光左右的暖色系燈光，刺激性較小，採用燈溝內嵌燈、燈罩等「間接照明」方式也更加友善長者。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，隨著年齡的增長，眼睛視力確實會逐漸退化，餐廳內若採用直接照明加上光亮的餐桌，確實容易引起不適感，若能採用柔和一點的光線也有助於用餐氣氛。

「白天出門日光強建議自備太陽眼鏡。」孫啟欽指出，臨床上確實有患者因為強烈懼光，即使在室內也需要太陽眼鏡，因為白內障會導致光線進入眼睛時出現「反射、折射」等現象，會產生嚴重干擾，若有需要的民眾可斟酌配戴太陽眼鏡；但若是嚴重影響到生活，建議尋求專業醫師診斷，確認是否真的罹患眼部疾病，並接受需要的處置。

孫啟欽說，民眾40歲以上開始視力退化，尤其青光眼就像是視力的小偷，患者會在不知不覺中視力降低，建議每年都可以做一次視力檢查；但也無須過度擔心，臨床上時常遇到長者看到報章雜誌就以為自己「常頭痛、血壓高，就是有青光眼」，但九成視力都是沒問題的，年長者可能容易眼睛乾澀，可檢查是否有白內障、青光眼或其他視網膜問題，但大部分其實都是正常的老花問題。