快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者友善餐廳要用「黃光」有學問 醫曝白內障眼中世界

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
賈淑麗表示，用餐環境若採用直接光源照射，長者容易出現暈眩的情形，建議採用200燭光的暖色系「間接照明」。圖／國健署提供
賈淑麗表示，用餐環境若採用直接光源照射，長者容易出現暈眩的情形，建議採用200燭光的暖色系「間接照明」。圖／國健署提供

台灣2025年將邁入超高齡化社會，社會是否對長者足夠友善，讓長輩能夠安心生活成為必須面對的問題。衛福部國健署推動「高齡友善飲食環境」，希望讓餐廳店家提供更加友善長者的用餐環境。

國健署副署長賈淑麗表示，用餐環境若採用直接光源照射，長者容易出現暈眩的情形，建議改用200燭光的暖色系「間接照明」。眼科醫師也建議，白天日光強建議自備太陽眼鏡，若長者覺得室內光線過強也可斟酌配戴，若嚴重影響生活則應積極就醫。

台灣的高齡者逐漸成為龐大的族群，長者若到餐廳用餐，時常因為不習慣店家的點餐規則而產生阻礙。賈淑麗指出，餐飲店家都會詢問是否需要兒童餐具、兒童座椅等友善親子的措施，但銀髮族其實也需要，像是愈來愈盛行的手機掃描QR碼點餐，對部分長者來說其實相當不友善，會令長者感到害怕，不知道該如何取得需要的餐點。

賈淑麗說，就像高齡友善醫院一樣，希望更多店家提供專人服務，針對高齡長者提供協助，餐廳內的自助點餐機等智慧化新穎設備，對長者來說反而有識讀上的困難，若能有人協助。

除了店家能夠提供協助外，燈光設計上也有講究。賈淑麗指出，直接光源對長者來說太過強烈，容易造成昏眩狀況，因此會建議使用200燭光左右的暖色系燈光，刺激性較小，採用燈溝內嵌燈、燈罩等「間接照明」方式也更加友善長者。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，隨著年齡的增長，眼睛視力確實會逐漸退化，餐廳內若採用直接照明加上光亮的餐桌，確實容易引起不適感，若能採用柔和一點的光線也有助於用餐氣氛。

「白天出門日光強建議自備太陽眼鏡。」孫啟欽指出，臨床上確實有患者因為強烈懼光，即使在室內也需要太陽眼鏡，因為白內障會導致光線進入眼睛時出現「反射、折射」等現象，會產生嚴重干擾，若有需要的民眾可斟酌配戴太陽眼鏡；但若是嚴重影響到生活，建議尋求專業醫師診斷，確認是否真的罹患眼部疾病，並接受需要的處置。

孫啟欽說，民眾40歲以上開始視力退化，尤其青光眼就像是視力的小偷，患者會在不知不覺中視力降低，建議每年都可以做一次視力檢查；但也無須過度擔心，臨床上時常遇到長者看到報章雜誌就以為自己「常頭痛、血壓高，就是有青光眼」，但九成視力都是沒問題的，年長者可能容易眼睛乾澀，可檢查是否有白內障、青光眼或其他視網膜問題，但大部分其實都是正常的老花問題。

視力 餐廳 眼鏡 白內障 醫師 國健署

延伸閱讀

牙口差養出挑食嘴 6成長輩「哺未落」蔬果攝取不足

女主持人RK近視手術後遺症需換角膜 曝視力現況「加了柔焦濾鏡」

被診斷視網膜剝離需馬上開刀，又遇黃斑部水腫來攪局！終在鄭醫師照顧下恢復視力

利菁「RK近視手術」出問題視力只剩0.1 醫生要她排角膜配對求運氣

相關新聞

病毒百花齊放！疾管署估明年初新冠高峰 台大醫示警流感也參戰

台大醫院醫師呂俊毅指出，目前各種病毒百花齊放，為免疫負債償還過程，唯一可靠的方式就是接種疫苗，預期流感跟新冠在冬天可能會...

一根魚刺的代價！三次大手術險死 健保加自費超過300萬

台南市72歲男子阿財去年8月誤吞魚刺不以為意，1個月後發燒、背痛、右上腹痛送到急診時血壓只剩81/65毫米汞柱，急診影像...

家暴法修法三讀 同志姻親、未同居伴侶納保護對象

立法院今天三讀通過「家庭暴力防治法」部分條文修正案，共計修正21條條文。衛福部保護司司長張秀鴛表示，本次修法是民國87年...

怕再也醒不來…近4成民眾延手術 麻醉醫曝三大認證關鍵

麻醉過程中病人失去意識，因充滿未知易使民眾擔憂。台灣麻醉醫學會調查，近7成民眾不知道是誰為自己執行麻醉，民眾因擔心副作用...

三班護病比最快明年上路 薛瑞元：獎勵擬爭取公務預算

衛福部長薛瑞元說，三班護病比最快明年上路，並規畫至少3年過渡期，要讓各醫院逐漸符合規定，所以相關獎勵最快後年開始，還是要...

Joeman涉毒2周後…新片飛東京「業配乾爹」回來了！網笑：去泰國拍片啊

YouTuber 兼網紅 Joeman （九妹，本名翁雋明）本（11）月初因涉嫌持有大麻 遭逮捕，隨後拍3分多道歉影片 掛保證不會再犯，也同時表示自己身為創作者，仍會持續更新頻道影片。而涉毒 事件已過2周，有網友發現Joeman最新影片「業配 乾爹」捲土重來，讓不少網友笑稱根本是「業配之神」、「希望有一集整個團隊帶去泰國。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。