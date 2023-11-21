病毒百花齊放！疾管署估明年初新冠高峰 台大醫示警流感也參戰

台大醫院醫師呂俊毅指出，目前各種病毒百花齊放，為免疫負債償還過程，唯一可靠的方式就是接種疫苗，預期流感跟新冠在冬天可能會有新一波高峰。疾管署發言人曾淑慧也說，預計在明年1月中下旬會達到新冠感染高峰期。

呂俊毅表示，目前各種病毒百花齊放，兒童病房十分忙碌，很多小朋友第一個感染還沒好，又得到新的病毒，這正是免疫負債償還的過程，預期冬天會有一波流感跟信冠的高峰。小朋友其實沒有什麼保護自己的概念，很難做好感控隔離，唯一可靠的預防方法就是打疫苗，不管是流感還是新冠疫苗都是。

另一方面，疫情主任郭宏偉表示，上周新增210例新冠本土確定病例（併發症），較前一周下降，近期國內疫情處低點上下波動。曾淑慧說，目前疫情處在低點，原先預估12月底達到高峰，但是目前連續幾周都處在低點，預估高峰往後延可能到1月中或是月底。

曾淑慧指出，本年度公費流感疫苗接種所有計畫對象均已全部開打，截至本年11月20日止，6個月至6歲之92.7萬名學齡前幼兒中已接種49.8萬，接種率為50.9%，目標接種率至少達到60%。目前尚餘約42.9萬名幼兒尚未接種流感疫苗，籲請流感高風險之學齡前幼兒儘快接種，以於流感高峰期來臨前獲得足夠保護力。

疾管署提醒，近四周通報10起幼兒園上呼吸道感染群聚事件，其中4起檢出流感病毒，學齡前幼兒感染流感後會有發燒不適，除造成家長就醫與照顧負擔外，並可能傳播給家中其他幼童或長者，幼童本身亦是感染流感後併發重症之高風險族群，接種流感疫苗可提供良好保護力。

根據美國最新研究顯示，6個月至4歲幼童接種流感疫苗後，可減少47%流感相關門急診就醫，與44%流感相關住院。我國提供學齡前幼兒公費流感疫苗，由於未滿9歲初次接種之幼童，需間隔4周接種兩劑才有完整保護力，建議家長儘速攜帶幼童至合約院所接種，以在入冬流感高峰期開始前獲得保護力。

此外，曾淑慧也說，目前65歲以上長者的公費流感疫苗接種率為45.2%，目標至少達到55%。接種流感疫苗為預防流感最有效之方法，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，事先電洽院所確認後再前往，以免撲空且節省排隊等候時間。