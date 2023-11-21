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13歲男童流感重症 急性腦病變讓他性格大變又嗜睡

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明，流感重症特殊個案狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明，流感重症特殊個案狀況。記者李青縈／攝影

類流感就診人次雖下修，但仍高近年同期。疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增23例流感重症個案，其中包含2位男童，分別年齡僅有7歲及13歲。

疾管署疫情主任郭宏偉表示，第46周（11月12至18日）門急診類流感就診人次為5萬6049人次，雖然跟前一周比下降，但仍高於近年同期。近四周合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為多，目前流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，且近期氣溫變化大，須持續觀察疫情變化。

郭宏偉說，上周（11月14至20日）新增23例流感併發重症 （6例A型H1N1、17例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於11月6日至11月19日，其中21例未接種流感疫苗，19例具慢性病史。

防疫醫師林詠青補充，上周新增最年輕的個案為中部7歲男童，本身沒有先天潛在疾病也沒有接種本季流感疫苗。男童在11月中旬開始有發燒、流鼻涕、有痰等症況，而在發燒隔日出現意識狀況改變，前往急診就醫。

經醫師診斷為A型流感併發腦炎，並且胸部X光顯示有肺炎，因而收治加護病房、給予流感抗病毒藥物，住院6天後症狀緩解出院。 由於男童同住家人有流感症狀，推測可能是家戶感染。

林詠青說，另有一位流感重症患者是北部13歲男童，本身沒有先天潛在疾病也沒有接種本季流感疫苗。男童在11月上旬有發燒、嘔吐等，後來雖有緩解，但又陸續出現呼吸道症狀，經確認感染A型流感。男童在發病一周後出現異常行為包含性格改變，如變得焦慮、依賴，其餘症狀有嗜睡、下肢抽動等，醫師研判有可能是急性腦病變，有可能是病毒造成，還需要繼續觀察收治。

林詠青，上周新增5例死亡 （3例A型H1N1、1例A型H3N2、1例B型），年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於10月9日至11月12日，均具慢性病史發病，為流感併發肺炎過世，發病到死亡時間介於2至39天。

本流感季自今年10月1日起截至 11月20日累計158例流感併發重症病例，以65歲以上長者為多（占63%），其中19例死亡，均未接種流感疫苗，均具慢性病史。另，本流感季累積流感併發重症病例中有4例學齡前幼兒（0到6歲），均未接種流感疫苗，其中1例重症死亡個案。

另外，台大醫院醫師呂俊毅也說，流感併發腦炎並不常見，但是腦炎沒有明確的預測風險因子，但是一旦出現如意識不清、個性變化等狀況，例如原先活潑的小孩變成文靜等狀況，應該立即就醫。

流感疫苗 醫師 疾管署

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