台南登革熱燒不停 為何埃及斑蚊最愛古都這一味？

登革熱延燒至今，累計至11月15日有2萬3756個本土病例，創下近10年同期的次高紀錄，最大苦主正是台南市民，有2萬400例，占全台85.9％；46位死亡、占比92％。為何台南常常成為登革熱盛行地區？埃及斑蚊為何這麼愛叮咬台南人，躲都躲不掉？

2015年，台南爆發有史以來最嚴峻的登革熱，當時，共有2萬2756個市民確診，112個人死亡。沒想到，今年又來了，確診病例快追平2015年的紀錄了。台南市民很不解：為何家鄉這麼多的埃及斑蚊？並高喊「登革熱可以不要再來了嗎」？

不過，聽完病媒防治專家的分析，台南人可能要哭哭了。登革熱兩大病媒蚊是埃及斑蚊以及白線斑蚊。居家生活環境中，最大宗的是埃及斑蚊，牠正是登革熱病毒最主要的傳播者，偏偏埃及斑蚊就是最愛古都台南，趕都趕不走，市民躲也躲不了。

從事登革熱防治工作37年的臺北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森分析，台南的先天條件、後天環境都很適合埃及斑蚊的繁殖生長。

首先是，埃及斑蚊八成在室內、二成在戶外，分佈在熱帶地區，台灣主要是在嘉義布袋（含）以南至恆春（含）以北、海拔1000公尺以下的人口密集區。台南剛好就在這個範圍內。

再來是，埃及斑蚊是飛行性昆蟲，很討厭風，喜歡有阻擋物、不透風、不受干擾，以及陰暗潮濕的居家環境。最常出現在都會區、街道巷弄密集的建築物裡，台南古都的建築樣態剛好符合這些條件。

愈狹窄的巷弄愈容易藏有病媒蚊，尤其是ㄇ字型的建築物，位於巷子底、末端的住戶，命中率更高。取自台南市政府登革熱防治中心官網

ㄇ字型建築物末端的住戶，登革熱感染風險相對高

台南是400年的古都，以傳統建物居多，通常老屋的院子也會有很多死角；而且巷弄多、房子相毗鄰，人口又密集，更容易吸引埃及斑蚊。「每次去找孳生源時，巷弄處的住宅，蚊子抓都抓不完啊，」黃基森笑著說。

其中，透天厝、舊公寓最常成為登革熱傳播的溫床。「這些老舊住宅較少裝紗門、紗窗，尤其一樓常常門戶洞開，很容易引來蚊蟲。」黃基森說，你會發現大馬路邊的新興社區、高樓大廈，空曠通風又有車輛往來，比較不易孳生埃及斑蚊。

而且愈狹窄的巷弄愈容易藏有病媒蚊，尤其是ㄇ字型的建築物，位於巷子底、末端的住戶，命中率更高。黃基森每次去找病媒蚊時，發現住在這裡的人很容易確診登革熱，幾乎沒有例外。

先天的地理條件，加上後天的環境，台南注定要被埃及斑蚊追著跑。不過，也不用太擔心，只要政府及時啓動正確的防治方法，疫情就能得到控制，對市民的影響不大，新冠疫情的前幾年就是如此；但，當政府沒有落實過去成功的經驗，防治失效時，登革熱隨即會大爆發。今年，似乎就是出現這種狀況。

有人問：「高雄為何不是埃及斑蚊的最愛？」高雄雖位於埃及斑蚊的分布區域內，但，高雄是大都會區，近10幾年來不斷推出重劃區、新的高樓大廈林立，老屋相比台南少。兩相比較，埃及斑蚊更喜歡古都的住家環境。

既然無法阻擋埃及斑蚊愛聚集在台南，除了靠政府噴藥外，民眾又該如何自保？

黃基森建議，正本清源之道，是減少孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，檢查住家周圍是否有積水處，將積水處理清乾。每周要裡裡外外洗刷一次儲水容器、不使用時最好保持乾淨。

再來是，一定要裝紗門、紗窗；掛蚊帳或是使用捕蚊燈、電蚊拍；如要到戶外活動，請穿淺色長袖衣褲，塗抹政府核可含DEET（敵避）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR-3535（伊默克）等成分的防蚊藥劑，防止蚊子叮咬，避免感染登革熱。

登革熱俗稱「斷骨熱」，全身筋骨會疼痛不已

其實，並非台南人才要注意，當埃及斑蚊或白線斑蚊（八成在戶外、二成在室內）叮咬到確診者後，就會成為終身病毒的帶原者，再吸食人血後，這個人就會感染登革熱，疫情就會從熱區擴散到其他縣市。

目前，全台22縣市，僅金、馬跟花蓮縣還是登革熱的淨土，其他縣市都出現案例。以新北市為例，共有91例，其中2／3都是市民去了台南回來才發病的，所以非疫區民眾如在登革熱爆發期，一定要到疫區出差、旅遊或探望家人，最好能擦防蚊液或穿淺色長袖衣褲，避免將病毒帶回居住地。

黃基森更進一步提醒，登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」（全身筋骨疼痛不已），主要症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等；共分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型等四種型別。得過登革熱的人雖有抗體，如果再感染不同型的病毒，交叉感染會加重病情；民眾最好小心為上，尤其是年長及高風險族群。

專家則建議疫區民眾養成正確的登革熱防治觀念，力行「巡、倒、清、刷」，畢竟涉及生命安全，輕忽不得。

（本文出自2023.11.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）