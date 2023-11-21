妙齡女牙齒變長易流血 竟是暴力刷牙導致牙齦退縮

牙齒是進食最重要的身體器官之一，一名26歲的朱小姐因經常牙齦流血及疼痛，才發現是有刷牙力道越大、牙齒就會越乾淨的錯誤認知，導致牙齦創傷。台北慈濟醫院牙科部牙周病科主治醫師蘇穎珊先給予正確口腔清潔衛教，並透過「皮下結締組織移植術」，重建朱小姐牙齦範圍與厚度，術後已不再發炎流血。

蘇穎珊指出，朱小姐牙齦不但發炎，還有退縮、牙根外露、牙齒變長的情形，經放射影像檢查，確定她是使用刷毛過硬的牙刷，且刷牙力道過大造成的牙齦退縮。

蘇穎珊說明，正常牙齦的高度應位於牙釉質、牙骨質的交界處，可是隨著年齡增加，牙齦退縮的比例也會增加。此外，不當的牙刷與刷牙方式、刷牙用力過度、天生牙齒結構問題如邊緣軟組織較薄、高位繫帶、牙齒錯位、牙根外突或牙周炎、矯正治療及牙周治療後的副作用也都有可能出現牙齦退縮情況。

蘇穎珊表示，臨床上治療牙齦退縮的手術方法眾多，包括蒂狀瓣移植、皮下結締組織移植、游離牙齦移植、引導組織再生手術、牙釉基質衍生物治療等。蘇針對朱小姐先給予正確的口腔清潔衛教，矯正她的刷牙方式，確定她能正確刷牙後，再透過「皮下結締組織移植術」，取一塊上顎的皮下結締組織，將之移植至牙齒外牙齦不足處，上顎供應結締組織部位會自行長回，藉此重建牙齦範圍與厚度，讓她的牙齦恢復成正常的厚度與高度，術後持續追蹤，她術後牙齦維護得相當健康，不再發炎流血。