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阿北糖尿病治半年未改善 竟是胰臟癌找上門

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
老翁糖尿病腹脹口味改變，原來是胰臟腫瘤作祟。圖／林相宏醫師提供
老翁糖尿病腹脹口味改變，原來是胰臟腫瘤作祟。圖／林相宏醫師提供

醫師指出，糖尿病是胰臟癌的高危險族群，1名70多歲、有抽菸史的民眾，近半年吃什麼東西嘴巴都是甜的，導致食慾很差、1年內瘦了10多公斤，居然是因為胰臟長了4公分的腫瘤，造成膽汁和胰臟阻塞，提醒民眾要留意血糖變化，尿液顏色變深、糞便顏色呈現灰白色，也都是重要警訊。

衛福部國健署最新公布的癌症登記報告指出，有「癌中之王」稱號的胰臟癌，首度進入國人十大癌症，包含體育主播傅達仁、資深藝人巴戈等人，都是被它奪去性命，據統計，110年胰臟癌確診人數3190人，較前一年增加178人，發生率為每10萬人口7.4人，發生年齡中位數為68歲。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏提到，有位70多歲男性， 平常有抽菸習慣、沒有喝酒，近半年吃什麼東西嘴巴都是甜的，連喝水也是如此，導致食欲很差、一年內瘦了10多公斤，且覺得上腹部非常不舒服，晚上也脹到難以入眠。

林相宏說，這位民眾到醫學中心檢查後發現，有很嚴重的糖尿病，做了胃鏡，診斷是胃食道逆流；做了腹部超音波，只說胰管有點擴張，但是大部分胰臟被空氣擋住看不清楚，經過幾個月的血糖控制與治療逆流的藥物，狀況卻完全無法改善。

後來這位民眾做了胰臟內視鏡超音波，發現胰臟頭部1顆接近4公分的腫瘤，林相宏表示，腫瘤已造成膽汁和胰臟阻塞，而患者的小便顏色，像濃茶一般深，則是明顯的黃疸導致，而腫瘤超過2公分，癌症期別基本上就是二期以上。

林相宏提到，正常的空腹血糖本來應該在120以內，但這個個案高達200，飯後可能甚至飆高到3、400，糖化血色素則則為10，和一般值的6.5以內差距很大，而引起糖尿病的原因，包括、家族史等，平均發生年齡約40到50歲，但這名個案沒有家族史，且到了70歲才發病，非尋常狀態。

林相宏指出，民眾可以觀察大小便的特徵指標？如顏色很深，尤其白天整天喝了很多水仍未改善，代表膽汁塞著；而原本該從糞便排出的膽汁，未透過糞便排出，在顏色呈現上就會呈現項水泥般灰白色的樣子，不是一般的黃色。

不過，良性膽結石卡住有時也會導致顏色變淺，但區別上非常容易，林相宏說，膽結石卡住導致小便顏色變深，會伴隨肚子很不舒服，也會伴隨噁心想吐發燒等；如果是胰臟癌，除顏色變淺為，更大的差別在於不會有很大的疼痛感，只會覺得悶脹不舒服，有時是慢性阻塞，不會有劇烈疼痛感。

林相宏提醒，糖尿病友在剛發現糖尿病前3年，要特別注意胰臟狀況，因為有些人的胰臟腫瘤，會以糖尿病表現；如果長期控制血糖，成效卻愈來愈差，還要不斷加藥甚至打胰島素，就要想到可能胰臟病變；如果吃不下且體重下降，也要留意。

林相宏說，胰臟癌患者8成以上血糖有問題，除觀察排便顏色，最重要的是監測血糖，如果已經是糖尿病患、有胰臟癌家族史、抽菸史、50歲以上民眾，就建議直接做影響篩檢：飲食方面則建議避開手搖飲料、高點、高升糖指數等，也要管制熱量與油脂的攝取，並補充膳食纖維、運動。

林相宏補充，胰臟癌的發生，男性還是多於女性，主要是生活作息飲食導致，抽菸、喝酒、肥胖等情形，通常男多於女，平均發生年齡則為60歲，但現在40歲以上患者已逐漸增加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

胰臟癌腫瘤阻塞膽管造成黃疸。圖／林相宏醫師提供
胰臟癌腫瘤阻塞膽管造成黃疸。圖／林相宏醫師提供

糖尿病 腫瘤 抽菸

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