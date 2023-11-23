OUTLANDER陪伴車主遊山玩水 見證可靠品質

溪邊石子路也難不倒OUTLANDER。 圖／中華三菱 提供

請問當初為什麼會選擇OUTLANDER呢？

在購買OUTLANDER前本身就是三菱汽車的愛用者，幾乎都有開過三菱所有的SUV休旅車(笑)，所以在購車方面三菱汽車無非是首選外，起初會選擇OUTLANDER是因為欣賞它的四輪傳動，能滿足喜愛四處跋山涉水的我們。

探索秘境有OUTLANDER就放心。 圖／中華三菱 提供

OUTLANDER 1628L後廂大空間包辦所有釣魚裝備。 圖／中華三菱 提供

對於OUTLANDER在這6年的陪伴中最印象深刻的特點？

由於我們時常在郊外出遊因此會帶上許多戶外用品，所以小凹的後廂大空間就顯得格外重要，小凹時常載著帳篷與釣魚用具讓我們在溪水邊渡過整個下午，邊聽著潺潺的流水聲享受寧靜的片刻外，興致來就拿起釣竿獨自沉浸其中；但最讓我滿意的是小凹是台非常成熟的車款，就如許多消費者所陳述，OUTLANDER的品質穩定有口皆碑，耐用度跟妥善率都表現良好外，保養跟維修方面也都不擔心，所以不論代步通勤或是出遊，小凹總是不會讓我們失望。

沉浸在釣魚的樂趣之中。 圖／中華三菱 提供

OUTLANDER大空間輕鬆收納各式裝備。 圖／中華三菱 提供

有什麼話想對OUTLANDER說的呢?

很感謝這六年來OUTLANDER陪伴我們上山下海，不論是溪邊釣魚、探索山林之美還是尋找秘境野溪溫泉，因為OUTLANDER是台安全穩定的休旅車，所以我們總是能帶著期待的心出遊、安全的回家，這多虧有小凹默默的守護著我們，更謝謝小凹總是把我們照顧的妥妥的，未來還有很多路需要小凹載著我們走，而我們與小凹的幸福回憶也持續創造中，也會繼續支持三菱汽車與OUTLANDER，做個不折不扣的忠實粉絲。

與OUTLANDER的幸福全家照。 圖／中華三菱 提供

OUTLANDER乘載全家人的幸福回憶。 圖／中華三菱 提供

若想更加了解OUTLANDER其他資訊，歡迎至車型介紹頁瀏覽：

https://www.mitsubishi-motors.com.tw/outlander

也歡迎至全台中華三菱展示中心，洽詢與試乘體驗：

https://www.mitsubishi-motors.com.tw/testdrive.php