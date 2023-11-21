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婦人連串脫序行為被誤為精神異常 醫查出原來她長了這顆瘤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院新陳代謝科醫師王子源。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院新陳代謝科醫師王子源。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名47歲婦人兩年前開始出現語無倫次及在地上翻滾等怪異行為，甚至停紅綠燈時從摩托車上自摔，之後更變本加厲莫名毆打同事，事後卻一問三不知。家人以為她精神異常，但就醫卻找不出原因，直到最近發現低血糖，醫師進一步檢查，才診斷出她因有胰島素瘤導致連串脫序行為，所幸手術切除後已恢復正常。

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科醫師王子源說，患者一度被家人帶到精神科門診治療，服藥治療四個多月，脫序症狀依舊沒有改善，精神科醫師懷疑是癲癇發作，於是轉診至神經內科門診，期間也安排腦波及腦部核磁共振等多項檢查，但仍沒有找到異常的原因。

他說，直到半年後患者到診所健康檢查抽血，發現空腹血糖值竟然只有26mg/dl(正常值為70~100mg/dL)，可說是嚴重低血糖，經轉介來門診尋找病因，由於過去曾診療過類似的病例，綜合前述異常舉止及自發現低血糖，懷疑可能是患有罕見的「胰島素瘤」。

患者住院期間接受72小時禁食試驗後出現低血糖，且血中胰島素及「C-胜鏈胰島素」（C-peptide）偏高，證實是內源性胰島素分泌過多，於是安排腹部電腦斷層及內視鏡超音波檢查，發現胰臟的頭部有一顆約1.4公分的腫瘤，經由外科手術切除後，確認是「胰島素瘤」，幸好患者術後血糖逐漸恢復正常，脫序行為也不再發生。

王子源說，低血糖症狀絕大部分以糖尿病患使用口服降血糖藥物或是注射胰島素不當所引起，胰島素瘤造成的案例十分少見，一般典型低血糖症狀為冒冷汗、臉色蒼白、心悸、手抖等，而這位病患低血糖時卻發生種種怪異行為，因此一般醫師很難立即聯想到是低血糖造成。

他說，因患者無法在患病初期就立即診斷並確認疾病，往往要等到病患出現意識障礙、昏倒，發現低血糖，才會轉診至新陳代謝科，經由抽血及影像檢查抽絲剝繭後，才找到真正病因，因此剛開始常被誤診為精神疾病或癲癇發作，錯過治療時間。

王子源說，胰島素瘤幾乎都是良性的，僅須手術切除腫瘤即可，少數病患也可以用藥物控制。民眾如果突然出現語無倫次或怪異行為，除了懷疑是精神科或神經科病症外，也有可能是少見的胰島素瘤引發低血糖所致，建議有行為異常狀況可以到新陳代謝科就醫找答案，才能及早治療，盡快恢復正常生活步調。

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