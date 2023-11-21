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明天迎「小雪」！中醫師曝：抗寒這麼吃、3大禁忌
明天是二十四節氣中的「小雪」，中醫師蔡惠君建議，時序走到「小雪」，氣溫驟降，抗寒保暖相當重要，要注意養心、脾、肺，適合吃黑色食物，為避免心血管疾病及腸胃問題，三大禁忌為喝水少、喝冷飲、洗冷水澡，以免因血管收縮過劇導致血液黏稠等引發急症。
蓮樺中醫院長蔡惠君說，「小雪」後因氣溫驟降，建議要注意保暖，尤其是長者、三高患者、身體虛弱者可多曬太陽，飲食上宜以溫補為主，如當歸鴨、羊肉爐、薑母鴨、山藥排骨湯、香菇雞湯等。
蔡惠君說明，從中醫角度，「小雪」要注意養心、脾、肺，養脾胃可選擇山藥、四神湯，白木耳有潤肺效果；另，冬季適合黑色食物，如黑豆、紫米、黑芝麻、黑木耳等，有助於補充鐵質、鈣質，促進循環。
蔡惠君提醒，「小雪」過後，喝水量很重要，應保持足夠的水分攝取，特別在睡前和醒來時補充溫水，避免血液黏稠、阻塞的問題。此外，冰飲和冷水澡也應避免，以免導致腸胃問題和心血管變化。
蔡惠君建議，怕冷的人可多泡腳、洗澡後迅速吹乾頭髮，利用吹風機在背部、肚臍及脖子下方的大椎穴稍微吹一下，有助於排除多餘的濕氣。
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