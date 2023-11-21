把握這幾天好天氣 吳聖宇：未來一周兩波東北季風

把握這幾天好天氣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，未來一周有兩波東北季風，周四東北季風再增強影響到周六，下周一東北季風又會再增強，帶動冷空氣南下的幅度會稍微強一點。由於早晚溫差大，民眾要適時增添衣物，預防感冒。

吳聖宇指出，今明兩天受地面高壓出海帶來東北風到偏東風環境影響，除東北角、東北部近海可能有零星局部短暫陣雨，其他地區晴朗到多雲。

溫度方面，北部、東半部高溫24-27度，中部、南部高溫27-29度；夜晚清晨輻射冷卻作用，西半部空曠地區可能有12-15度低溫，日夜溫差大。

吳聖宇指出，周四下半天開始新一波東北季風增強，影響到周六，這波東北季風水氣不多，但迎風面基隆北海岸、大台北、宜蘭到花東一帶降雨機會提高，尤其宜蘭到花蓮北部一帶降雨比較明顯，其他地方不受影響，多雲到晴。

這波東北季風帶來的冷空氣也不夠強，北部、東北部白天高溫下降比較明顯。吳聖宇指出，周四季風南下前白天北部、東北部高溫可能還有25-27度，到了周五、周六會降到21-22度左右，花東高溫略降至22-25度，中南部仍有25-27度。

夜晚清晨低溫沒有明顯變化，中部以北、東北部預報低溫15-17度，空曠地區再略低1-2度，沒有特別冷，但許多地方風勢變大，要小心風吹久會感冒。

吳聖宇指出，下周日東北季風減弱風向轉偏東風，天氣型態有點類似這兩天，東北部、東部局部有雨，大部分地方天氣穩定，北台灣白天高溫也會回升起來。

但下周一東北季風又會再增強，吳聖宇指出，目前來看這波季風帶動冷空氣南下幅度稍微強一些，整體空氣還是很乾燥，只有迎風面下周一下半天到晚間可能有些許降雨機會，下周二之後天氣又好轉，溫度下降比較需要注意，下周二之後配合輻射冷卻作用，可能會有一波比較低的溫度，但影響幅度有待後續再觀察。