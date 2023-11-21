今14-29度溫差大 吳德榮：周四晚起東北季風增強北台略轉涼

今天溫差大，白天可達27到29度，但低溫14到15度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周四晚起「東北季風」逐漸增強，周五、六迎風面雲量增，北台略轉涼，影響輕微。

吳德榮指出， 今晨截至5：03各縣市平地最低溫為：苗栗(頭屋鄉)的12.1度，新竹(峨眉鄉)12.2度；各地區平地最低溫約在14至16度。各地大致晴朗，東半部海面上有低雲，東北角及東半部海面上有弱降水回波，宜蘭有零星飄雨。

吳德榮指出，最新(20日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周四受「變性大陸氣團」影響，各地大致晴朗，東半部偶有零星飄雨機率；白天各地舒適至微熱，入夜「輻射冷卻」作用、偏涼至微冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部15至27度、中部14至29度、南部14至29度、東部16至28度。

吳德榮指出，周四晚起「東北季風」逐漸增強，周五、六迎風面雲量增，北海岸、東半部轉為偶有局部短暫雨的天氣，桃園以南晴時多雲；北台略轉涼，影響輕微。下周日東北季風減弱，天氣好轉、氣溫略升。下周一(27日)另一小波東北季風南下，氣溫略降，迎風面偶雨；下周二(28日)轉乾、各地晴朗穩定。