坐著就想睡／男性「力不從心」 可能是睪固酮不足

坐著就想睡、運動時體力變差、甚至「力不從心」的男性愈來愈多，可能是因睪固酮濃度不足引起的現象。高雄榮總台南分院泌尿外科主治醫師吳劭文表示，男性40歲後，睪固酮分泌每年以2%不等速度下降，並隨年齡增加快速下降，建議若感覺出現異狀，應就醫確認。

1名60歲鄭姓患者3年前退休，1年前開始打球、運動時體力變差，讓他變得焦慮，影響睡眠與性生活，也因為排尿障礙到泌尿科看診，經檢測發現患者的睪固酮濃度不足，治療半年後症狀才慢慢改善，血糖控制穩定。

睪固酮對男性生理或心理都極為重要。睪固酮分泌隨年齡下降，身體逐漸顯現體力減退、耐力降低、性功能衰退等老化現象，因而產生焦慮、脾氣暴躁、倦怠等心理症狀，影響家庭與人際關係。

吳劭文說，民眾常忽略睪固酮檢測的重要，可至泌尿科抽血檢測，了解睪固酮濃度是否在正常範圍，積極治療可改善症狀。目前衛福部核准使用多種睪固酮補充劑，包括短效型與長效型針劑，短效型2至4周、長效型3個月打一針，視患者情況選擇。

也有皮膚凝膠，則是直接將睪固酮塗抹在身體肩膀、肚皮、大腿等處經皮吸收，但患者須注意防止家人不慎沾染上藥物。另有鼻內凝膠，每天從鼻孔給藥，兩個鼻孔一次劑量，一天2到3次，使用方便避免手部汙染，也不需打針，藥品單瓶體積小，可方便攜帶出門，但鼻子容易發炎、鼻中膈彎曲、嚴重鼻塞者較不適合使用。

吳劭文強調，使用睪固酮補充劑要經醫師評估，確定無攝護腺腫瘤或尿滯留風險才可使用。但無論何種製劑都需定期回診檢查，確認在規律荷爾蒙補充治療感受症狀緩解，建立健康的生活作息。

吳劭文表示，許多民眾網購未經主管機關許可的「同化雄激素類固醇」，也無醫療專業追蹤監測，有濫用與不可預期藥物不良反應風險，要特別注意。