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不同病程階段 腎友飲食3策略

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
洗腎者應提高蛋白質攝取，搭配阻抗運動、有氧訓練，如此可以維持肌肉量與體力。／123RF
洗腎者應提高蛋白質攝取，搭配阻抗運動、有氧訓練，如此可以維持肌肉量與體力。／123RF

亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任。 圖／林軒任提供
亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任。 圖／林軒任提供
一位30歲女性身高150公分，體重卻因腎病低於40公斤，經由洗腎、飲食及運動調控維持體力，體重回升到46公斤，重新充滿活力。亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任指出，腎友補對營養很重要，不僅可防止肌少症發生，腎友也有體力洗腎。

林軒任說，不同病程階段的腎友，要補充的蛋白質量不同，同時需控制攝取腎臟難以代謝含磷、鉀、鈉等營養素食物，並適度運動，避免肌肉減少，造成體力不佳、行走困難，甚至罹患肌少症，增加摔倒、骨折、臥床機率及心血管疾病死亡率。

初期首選低GI食物

慢性腎臟病依腎絲球過濾率分5期，第1、2、3a期為初期慢性腎臟病，林軒任表示，此時患者攝取磷、鉀、鈉量比照健康人，蛋白質則是每天每公斤體重最多攝取1公克，意即60公斤腎友每天最多攝取60公克蛋白質（三隻手指併攏面積約7公克），否則會增加腎臟負擔。

腎友維持血糖穩定很重要，飲食首選低GI食物；飲食限制下，腎友易熱量攝取不足，導致體內蛋白質被分解產生含氮廢物，建議腎友記得攝取足夠優質脂肪。

末期嚴控磷、鉀、鈉

第3b、4、5期為末期腎臟病前期，腎友更需嚴格控制磷、鉀、鈉攝取，蛋白質攝取每天每公斤體重須低於0.75公克，「有些人索性都不吃，反而造成營養不足、肌少症。」林軒任建議，腎友避開地雷食物後，可補充含有支鏈胺基酸（BCAA）、B群、鐵、葉酸等微量元素的洗腎前特殊營養品，以攝取足夠熱量與營養，避免身體機能下降。

洗腎應增蛋白質攝取

洗腎者洗腎時會流失蛋白質，應提高蛋白質攝取量至每天每公斤體重1.2～1.5公克，可適度補充含有BCAA、微量元素的洗腎後特殊營養品，再搭配阻抗運動、有氧訓練等，就有機會維持肌肉量與體力。

洗腎 腎臟病

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