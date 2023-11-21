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台南登革熱趨緩 應變工作隊解編

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／台南報導

台南本土登革熱截至昨天累計2萬686例，天氣轉涼近來每日新增病例低於百例，市府宣布昨起進入「滅孓保全期」，到12月2日前加強熱區社區動員孳清，衛福部長薛瑞元昨南下視察，建議鼓勵住家拆除天溝，中央會補助費用；市府表示，將擬訂拆除計畫，也宣導拆天溝設施。有里長說，室內噴藥的民怨降低很多，民眾只盼早日脫離疫情

疾管署副署長羅一鈞指出，9月初台南疫情逐漸進入高峰、中秋連假後達到最高峰，接著逐漸下降，但疫情仍起起伏伏，直到10月底才逐漸下降，上周病例較前1周減少33%「是斷崖式下降」，昨起10個熱區行政區中安平、仁德、歸仁降為暖區，目前較擔心的是麻豆區，疫情有上升趨勢。

台南昨新增70例，市府認為1個月內熱區可望全數調降，並解釋滅孓保全期並不是加強噴藥次數，是加強社區動員孳清，熱區、暖區及疫情指揮中心建議的高風險里共計105里，為期兩周動員孳清，12月3日起查核，若布氏指數等級大於等於2，社區就要再次孳清。

薛瑞元與羅一鈞、副市長趙卿惠等人到東區大智里視察天溝防治，並拜會市長黃偉哲，宣布疾管署針對南市疫情成立的前進應變工作隊解編，但協助防疫不中斷。

薛瑞元說，建議市府結合社區持續孳清，未來疫情期間若民眾天溝被查獲陽性孳生源，就要罰鍰，也會請國衛院國家蚊媒中心研議天溝多久噴藥1次，建立標準作業程序。黃偉哲說，感謝這段期間衛福部與環境部協助防疫，特別是羅一鈞在台南坐鎮2個多月。

東區大智里長黃日新指出，第1次確診的病例還是會在室內噴藥，周遭住戶則是入內壓罐、再提供殺蟲劑，戶外更由志工一起孳清噴藥，目前民眾幾乎都能夠接受，而屋頂天溝不是公部門出動無人機或入內巡查就都能發現，民眾清潔要靠自己。

疫情 台南 薛瑞元

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