補齊三班護病比 還差8千人

衛福部計畫於今年底訂出三班護病比標準，明年上路，如要達到理想的三班護病比，二○二六年前人力缺口達八千人，其中醫學中心缺口最大，需再補四千人，區域醫院三千人、地區醫院一千人。由於衍生的人力經費約需五十六到八十億，衛福部將祭出「先達標、先獎勵」，在二○二五年達標的醫院就可獲得人事經費補助，正式入法後，未達標的醫院需受罰。

衛福部護理及健康照護司與各級醫院代表、護理團體於十月開會協商，據照護司透露，已與醫學中心、區域醫院達成共識。護理團體建議，醫學中心可於二○二四年及二○二六年，分二階段推動，第一階段白班、小夜班與大夜班依序為一比六、一比九、一比十一；第二階段一比五、一比八、一比十。

至於區域醫院護理團體，同樣分二階段推動。第一階段白班、小夜班和大夜班依序為一比七、一比十一、一比十三，第二階段一比六、一比十、一比十二。

不過，台灣醫學中心協會理事長陳石池澄清，目前尚無共識；區域醫院協會理事長吳鏘亮表示將在本月三十日召開會員大會討論最後版本後，再送至衛福部。

照護司長蔡淑鳳表示日前召開協商會議時，醫學中心、區域醫院等相關的護理及醫護工會成員均列席、充分討論，醫院經營者則未出席；至於地區醫院、醫師公會、護理全聯會等均有代表列席。她說若無結果就兩案並陳，由衛福部長薛瑞元裁示。