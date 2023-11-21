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新冠威脅大 中重症是流感15倍

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

根據衛福部疾管署最新統計，上周通報新冠肺炎中重症患者二三五人，是流感重症十五人的十五倍。台灣胸腔重症專家、亞太呼吸學會（APSR）重症委員會召集人陽光耀表示，新冠病毒嚴重威脅國人健康，年長者、孕婦等高風險族群須提高警覺，接種疫苗。

疾管署副署長曾淑慧表示，流感重症每周約卅至卅五人，新冠肺炎中重症患者一天就有卅至卅五人。在新加坡舉辦的第廿三屆亞太呼吸學會年會，日前也公布最新跨國新冠肺炎自我認知調查報告，台灣約有八成三新冠高風險族群，不確定自身染疫風險極高，占比高於新加坡、馬來西亞等亞太國家或地區。

「新冠病毒的威脅性，多於流感病毒」。陽光耀於年會中發表演說時也提到十月中旬新冠肺炎中重症個案數，為同期流感重症個案數的十倍以上，且發生率及罹病人數均高於流感。

曾淑慧也表示，新冠疫情威脅高於流感，疫苗施打卻不如預期，九月廿六日開打XBB.1.5疫苗，截至十一月十九日，施打五十二萬多劑，流感疫苗自十月開打至本月十九日，接種五五四萬多劑，施打率為新冠疫苗十倍。

曾淑慧提醒，民眾一旦出現染疫不適症狀，應盡速就醫，接受抗病毒藥物治療；截至十一月十八日，口服抗病毒藥物「倍拉維」（Paxolvid）庫存量卅萬九七五○人份，預估可使用七三八天。「莫拉皮拉維」（Molnupiravir）庫存量六萬五八三八人份，約可使用四七○天，藥物儲備充裕。

流感疫苗 新冠肺炎 風險

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