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立委凍結4億預算 要台鐵解人力荒

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
台鐵局明年元旦將改制為台鐵公司，台鐵產業工會預估有三千人離職，恐出現人力缺口、影響疏運與安全，但台鐵寬估最多約一三○○人退、離。本報資料照片
台鐵局明年元旦將改制為台鐵公司，台鐵產業工會預估有三千人離職，恐出現人力缺口、影響疏運與安全，但台鐵寬估最多約一三○○人退、離。本報資料照片

台鐵局明年元旦改制國營台鐵公司，人力短缺窘境遲未解，台鐵企業工會估離退潮達三千人，立委更擔憂將衝擊明年春節疏運，恐會影響行車安全，昨提案凍結台鐵公司「鐵路行車安全改善計畫」約四億餘元預算。台鐵局強調，實際提出明年一至六月申請優退與優離的人數為九七八人，「寬估」不超過一千三百人。

立法院交通委員會昨審議交通部等單位預算。時代力量立委陳椒華等人提案指出，台鐵公司掛牌在即，自願退休或離職者最多可領七個月全薪，工會估約三千人離職；為確保行車安全及服務品質，立委提案凍結「鐵路行車安全改善計畫」一成預算、約四億餘元。

時代力量立委邱顯智也擔憂，台鐵人力缺額是否衝擊明年春節疏運，要求台鐵提出補足人力、提升待遇、行車安全及如何因應公司化離退潮的整體規畫，於三個月內提交書面報告，才能動支預算。國民黨立委洪孟楷也表示，台鐵近日發生駕駛員為搶排休徹夜排隊，交通部雖擬採線上申請解決，但充實人力才是正本。

準台鐵公司董事長、台鐵局長杜微表示，經統計，截至今年十月卅一日，申請明年一至六月離、退的台鐵員工數為九七八人，台鐵內部「寬估」離、退人數，應不至於超過一千三百人，若攸關行車運轉人力流失，將特別留意。

杜微強調會持續慰留同仁，積極研擬各項人力遴補及調整措施，包括加速今年鐵路特考九三三位錄取人員報到訓練、預期進用逾百位營運人員，及明年初擬再招募約五百人。交通部長王國材表示，已請台鐵妥為規畫人力遴補方案，經勸回擬退休同仁，已有成果，很多人不會因公司化提早退休。

至於日前台鐵台北機務段司機員為搶排休假日，徹夜排隊打地鋪，王國材說，因請假按優先順序核准，有時連假特別搶手，又因需要疏運人員，無法全部同意，以致發生不好的狀況，已請台鐵局改善，年底改採線上申請。

台鐵 時代力量 交通部長

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