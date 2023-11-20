台南市立安南醫院發表新式達文西手術案例 醫病風險降低

台南市立安南醫院引進第四代 Xi 達文西機器手臂，今天各科使用醫師分享30多個案例手術過程，比較內視鏡及較早期器材手術差異，提供相關醫師與病患參考。院方會後舉辦啟用儀式。副市長趙卿惠代表市府見證。

醫療副院長陳偉華說，達文西第四代短時間就能完成且傷口小、出血量少，術後復原期更快，是外科醫師得力助手。尤其機器手臂能填補肉眼視覺侷限，高穩定度探測並避開神經、血管，更降低患者疼痛與術後感染風險，患者能及早回歸正常生活。

執行首例手術的一般暨消化系外科主任李兆人說，達文西機器手臂超越人手操作極限，且醫師頭部、手臂都被支撐著，僅坐著就能輕鬆操作儀器，整台手術下來不會有體力透支的問題。目前消化外科己執行膽囊、胃腸道與疝氣修補手術，未來將擴展肝臟切除奥胰臟手術。

見證患者李姓農民指出，長期受肥胖所困身高166公分但體重近百公斤，採用達文西減重代謝手術後，不僅甦醒就能下床如廁、洗澡，術後8周減少20公斤。

安南醫院減重代謝手術團隊委由國際代謝形體醫學中心院長黃致錕、代謝醫學科主任辛明哲帶領，提供多元減重醫療。黃致錕指出，小腸繞道或腸胃道吻合手術以達文西輔助會是較好選擇。

達文西機器手臂可應用於多種婦科手術，婦產科主任蔡士偉指出，子宮或子宮肌瘤、卵巢腫瘤切除、子宮異位與脫垂及婦癌症手術等可以採用，雖然達文西機器手臂優勢很多，但並非所有患者都適用，建議術前要有完善醫病溝通。

泌尿科醫師董聖雍說，達文西手術尤其適用攝護腺全切除手術或腎臟部分切除手術，已成為國内外學會認可的第一線治療方式。他分享案例：83歲林老先生左側腎臟輸尿管交界處，有超過兩公分結石，腎臟嚴重積水萎縮。達文西手術將無功能腎臟和結石一併切除，患者僅感腹部輕微疼痛，最大傷口不到4公分，患者與家屬都相當滿意。

泌尿科醫師林育緯說明攝護腺癌應用：達文西手術可說內視鏡升級版，東方人的骨盆較西方人狹小，傳統手術較困難，達文西相較傳統開腹及一般腹腔鏡可更精確切除病灶、保留周邊神經血管，並快速縫合尿道與膀胱。