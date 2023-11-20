台南登革熱疫情斷崖式下降 前進應變工作隊解編

台南市登革熱疫情明顯趨緩，衛福部長薛瑞元今南下視察疫情，由於今起進入滅孓保全期，多個熱區改為暖區，他宣布，今起疾管署針對南市疫情成立的前進應變工作隊解編，並提建議，利用清淨家園計畫，結合里民持續孳清，以及設計清除天溝計畫，衛福部將編列經費補助並鼓勵拆除戶。

南市本土登革昨增40例，今天新增70例，累積2萬686例，統計本周病例較上周降了33%；10個流行熱區疫情已全數下降，市府今起進入滅孓保全期，部分熱區陸續降級為暖區。

薛瑞元下午到台南視察疫情，並到市府拜會市長黃偉哲，他表示，這是艱困一仗，登革熱問題每年都是要碰到的挑戰，今年的經驗很重要，必須保持及傳承下去，接下來因疫情紓緩，進入滅孓保全期，若天氣再冷，就能滅除孳生源，但必須為明年天氣轉熱後，因境外移入而做準備，且最重要的是和民間做好溝通，做好萬全防範準備。他也形容，這是場硬仗，但已到盡頭，看到了光亮，希望能快點結束。他說，雖然前進應變工作隊即日起解編，但持續協助防疫不中斷。

疾管署副署長羅一鈞簡報時指出，今年9月初疫情逐漸進入高峰，中秋連假後達到最高峰，接著逐漸下降，但疫情仍起起伏伏，直到10月底才逐漸下降，上周病例較前周減少33%，就是斷崖式下降。他說，今起有安南區、仁德、歸仁等多個熱區降級，預估本周病例400多人，下周3百多人，然後持續下降到個位數。目前較擔心的是麻豆區，疫情有上升趨勢，必須加強孳清、防止疫情擴散。