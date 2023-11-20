周四前高溫上看28度！周五起迎兩波東北季風 降雨熱區曝

中央氣象署指出，周四前各地天氣穩定，高溫上看28度，西半部留意日夜溫差達10度。周五起，先迎一波東北季風，估強度不明顯，桃園以北山區、東半部地區有局部短暫雨；周日減弱後，下周一再迎另波相對強勁的東北季風，強度及降溫多寡待觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天至周四，晴到多雲，天氣穩定，其中今、明兩天迎風面東半部，有局部短暫雨；周三至周四，水氣再減少，僅東部、東南部有零星短暫雨。

周四前，白天高溫回升26至28度；低溫變化不大，早晚偏涼，清晨留意輻射冷卻影響，約16至19度。

周五至周六，東北季風增強，但這波冷空氣強度不明顯，水氣也不多，北台灣高溫降至21至22度，低溫則無變化；主要降雨區域為桃園以北山區、東半部地區，有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

黃恩鴻表示，周日東北季風減弱，各地氣溫回升，僅東半部地區局部短暫雨。其他地區維持多雲到晴。

他提醒，下周一另波東北季風報到，預估比周五強勁，北台灣天氣再轉涼，降雨熱區為桃園以北、東半部有局部短暫雨；至於強度多強及溫度降幅，仍有變數，尚待持續觀察。