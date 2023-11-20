快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

周四前高溫上看28度！周五起迎兩波東北季風 降雨熱區曝

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周四前各地天氣穩定，周五起先迎一波東北季風，周日減弱後，下周一再迎另波相對強勁的東北季風，強度及降溫多寡則尚待觀察。示意圖。圖／本報資料照片
周四前各地天氣穩定，周五起先迎一波東北季風，周日減弱後，下周一再迎另波相對強勁的東北季風，強度及降溫多寡則尚待觀察。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，周四前各地天氣穩定，高溫上看28度，西半部留意日夜溫差達10度。周五起，先迎一波東北季風，估強度不明顯，桃園以北山區、東半部地區有局部短暫雨；周日減弱後，下周一再迎另波相對強勁的東北季風，強度及降溫多寡待觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天至周四，晴到多雲，天氣穩定，其中今、明兩天迎風面東半部，有局部短暫雨；周三至周四，水氣再減少，僅東部、東南部有零星短暫雨。

周四前，白天高溫回升26至28度；低溫變化不大，早晚偏涼，清晨留意輻射冷卻影響，約16至19度。

周五至周六，東北季風增強，但這波冷空氣強度不明顯，水氣也不多，北台灣高溫降至21至22度，低溫則無變化；主要降雨區域為桃園以北山區、東半部地區，有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

黃恩鴻表示，周日東北季風減弱，各地氣溫回升，僅東半部地區局部短暫雨。其他地區維持多雲到晴。

他提醒，下周一另波東北季風報到，預估比周五強勁，北台灣天氣再轉涼，降雨熱區為桃園以北、東半部有局部短暫雨；至於強度多強及溫度降幅，仍有變數，尚待持續觀察。

東北季風 高溫

延伸閱讀

周四傍晚變天 賈新興：未來10天兩波東北季風

乾冷空氣減弱漸回暖 周四起還有一次降溫、北台灣有感

把握晴朗舒適好天氣、日夜溫差大 吳德榮：周四晚變天

一張圖看天氣！冷氣團減弱回暖上看29度 這日再變天轉濕涼

相關新聞

周四前高溫上看28度！周五起迎兩波東北季風 降雨熱區曝

中央氣象署指出，周四前各地天氣穩定，高溫上看28度，西半部留意日夜溫差達10度。周五起，先迎一波東北季風，估強度不明顯，...

台鐵猴硐段冷到鐵軌裂了 影響7列次延誤118分

台鐵瑞芳車站往返猴硐車站路線上午9時許，鋼軌焊接處冷縮出現裂縫，部分車次延遲。台鐵表示，經查因近日氣溫驟降，加上以致列車...

國家公園等169處擴大禁菸 國健署：違者最高罰1萬

周末與家人出遊是人生一大樂事，但觀覽美景時卻伴隨陣陣菸味，難免大煞風景。衛福部國健署今公布，配合菸害防制法修法，擴大16...

場場完售 歌劇在台逆勢崛起

歌劇的發源地歐洲，近年面臨觀眾老化的斷層，英國各大城更刪減歌劇院預算，台灣反而逆勢成長，不僅自歐洲引進的「魔笛」與「塞維...

台鐵與工會簽新版團協 王國材難忘台鐵公司化「常常睡不著覺」

台鐵局與台灣鐵路企業工會今天簽署團體協約。交通部長王國材致詞時，提及台鐵即將改制台鐵公司，一度感性表示，他對公司化的心情...

登革熱前進應變工作隊解編 羅一鈞可回家做「這事」了

今年本土登革熱疫情大爆發，截至今日病例數已達2.4萬多例，台南市就占2萬多例。衛福部長部長薛瑞元今特別南下，視察台南市登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。