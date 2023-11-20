台鐵與工會簽新版團協 王國材難忘台鐵公司化「常常睡不著覺」

台鐵局與台灣鐵路企業工會今天簽署團體協約。交通部長王國材致詞時，提及台鐵即將改制台鐵公司，一度感性表示，他對公司化的心情，既期待又操煩，大家常說他抗壓性高，但他常為了公司化睡不著覺。

台鐵局與台灣鐵路企業工會2019年11月18日完成首次團體協約，因應屆滿，今天下午續簽署團體協約，王國材、台鐵局長杜微、台灣鐵路企業工會理事長陳世杰、勞動部長許銘春等人皆出席。

台鐵局指出，因應明年掛牌台鐵公司，勞資雙方積極檢討修正條文，歷經15次協商達成共識，完成計62條修正條文草案，今日下午舉辦簽約儀式。

王國材強調，明年公司化意義特別大，光公司化債務清零就是重要起點，且法規鬆綁及土地開發不只為了賺錢，增加公司收入也變成員工福利一部分，今天台鐵局簽約，明年台鐵公司也適用。許銘春打趣問獎金也照發？王國材笑答會照發，期許台鐵往下個100年邁進。

陳世杰致詞表示，一個月後，台鐵將邁入公司化里程碑，他向台下的王國材、杜微喊話，信賴是共同目標，勞資要創造未來台鐵的黃金年代，打造「幸福企業」象徵，這才是真正成功改革。

王國材致詞表示，台鐵高齡136歲，去年談公司化，他的心情既期待，又非常操煩，大家常說他抗壓性高，但他常常為了公司化睡不著覺。

他感性喊話，此事意義特別大，「一輩子都忘不了」，這是吃力不討好的事，但基於善意期待，公司化後債務清理、法規鬆綁，以及土地開發，盼增加公司收入，變成員工福利一部分，達成正向循環。

王國材也說，商談公司化過程中，有爭議有討論是正常現象，他期待未來台鐵公司經營績良好，人人稱羨；不管什麼紛爭，台鐵一致對外提供好服務。

許銘春則表示，經過4年她再次見證簽署，非常感動；因應公司化，勞資經15次協商，終於在今年10月達成共識。

對於本次新版團體協約內容，陳世杰會後受訪表示，主要針對員工權利加給著墨，如若台鐵與外面廠商簽約，要加入員工優惠方案；另外，若未來台鐵公司化有盈餘，須將一定比例作為員工福利金用途。

至於公司化子法與章程爭議，陳世杰表示，月底將召開第3次籌備會，目前對國定假日依法放假，尚未無方案出爐。