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多國作品齊爭勝！金點設計展21日開幕 「年度最佳設計獎」12月1日揭曉

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
產發署署長連錦漳（中）指出，金點設計獎已經是第十年，今年迎接疫情趨緩，來自日本、挪威與越南的評審都能來台。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
產發署署長連錦漳（中）指出，金點設計獎已經是第十年，今年迎接疫情趨緩，來自日本、挪威與越南的評審都能來台。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

金點設計展盛大登場，台灣祭出科幻感十足的電競座艙、立陶宛團隊則用航太金屬打造電吉他，各國設計顯奇招！

金點設計展主視覺設計師楊士慶20日於記者會指出，本次金點設計獎共收到來自23個地區、8千多件作品，相關入圍作品都可以到展覽一睹為快。

「金點設計獎」由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，每年評選出優質設計作品，表揚設計師與業者的卓越表現。除了頒獎典禮之外，主辦單位也於松菸文創園區開辦「2023金點設計展」，精選百餘件「金點設計獎」及「金點概念設計獎」的作品，於21日開展。

產發署署長連錦漳指出，金點設計獎已經是第十年，今年迎接疫情趨緩，來自日本、挪威與越南的評審都能來台，盼將台灣設計帶到國際上。今年度「年度最佳設計獎」獎落誰家，也將於12月1日頒獎典禮在臺北表演藝術中心揭曉。

此次展覽作品來自台灣、日本、新加坡、美國與立陶宛等地，如和碩聯合科技股份有限公司的「TENOR 真無線藍芽輔聽耳機」，導入AI智能的輔助聽力產品，具主動降噪、智慧偵測與紀錄分析等功能，並可透過AI神經網絡持續學習，提升輔聽增益效果與情境判斷能力。


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「2023金點設計展」，精選百餘件「金點設計獎」及「金點概念設計獎」的作品，於21日開展。（主辦單位提供）

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日本 設計師 藝術品 文創

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