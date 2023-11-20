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台灣團客赴陸擬限額2000人 王國材：陸委會未反對酌予調整
台灣旅行業組團赴陸明年3月起解禁，我陸委會初期擬限額每日2000人，引發旅行業反彈。交通部長王國材表示，陸委會希望階段開放，也能理解交通部提及「酌予調整」，亦並未反對。
對於台灣開放團客赴陸日每日限額2000人一事，王國材下午受訪表示，明年3月1起開放，陸委會採2000人限制，希望階段開放；交通部則將針對需求高的部分，酌予調整，因此旅行業別因有限制，而不知道如何準備及攬客，仍按原來計畫進行，屆時就看明年3月起開放後人數調整。
媒體詢問，屆時是否維持人數限制？王國材重申，「陸委會希望階段開放，但是他們也沒有反對酌予調整」，可能屆時沒有那麼多人也說不定，交通部談及酌予調整，陸委會也能理解。
他說，台灣已釋出善意，兩岸開放也不是不開放，而是我們希望對等開放，陸方沒有善意回應，但考量旅行業生計問題，明年不管他們有無回應，我方都會開放，也期待解釋陸方對等開放，讓兩岸人民正向交流很重要，也是兩岸人民共同期待，期待陸方也讓團客過來。
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