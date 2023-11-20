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「坐著就想睡」運動力不從心男性日增 檢測睪固酮多不足

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高雄榮總台南分院中年男性力不從心患者日增，可檢測睪固酮找原因。圖／醫師吳劭文提供
高雄榮總台南分院中年男性力不從心患者日增，可檢測睪固酮找原因。圖／醫師吳劭文提供

高雄榮總台南分院發現男性因「坐著就想睡」、運動時體力明顯變差甚至「力不從心」就醫日增，許多檢測睪固酮濃度不足。泌尿外科主治醫師吳劭文表示，男性40歲後睪固酮每年約2%不等速度下降，隨年齡增加加快下降，建議感覺異狀要就醫確認。

吳劭文舉60歲鄭姓患者為例，3年前退休1年前開始發現打球、運動時體力變差，變得焦慮甚至影響睡眠與性生活，最後因為排尿障礙找上泌尿科，發現睪固酮不足，補充治療半年後症狀才慢慢改善，血糖控制也穩定。

睪固酮(Testosterone)對男性生理或心理都極為重要。睪固酮隨年齡下降、速度隨著年齡增加加快，身體也逐漸顯現體力減退、耐力降低、性功能衰退等老化現象，可能因而產生焦慮、暴躁、倦怠，影響家庭與人際關係。

院方表示，民眾常忽略睪固酮檢測的重要，通常諮詢泌尿科抽血檢測，可了解睪固酮濃度是否在正常範圍，醫師也會說明積極治療對健康帶來的好處。

目前衛福部已核准使用多種睪固酮補充劑型，但只有「口服甲基睪固酮錠劑」列入有條件給付品項，因有潛在肝毒性風險，許多醫院減少使用，另可供選擇的劑型有3種：短效型與長效型針劑，短效型2至4周、長效型3個月打一針，視患者情況選擇。

皮膚凝膠則是直接將睪固酮塗抹在身體肩膀、肚皮，大腿等處經皮吸收，缺點是塗抹後有黏膩感，患者須注意防止家人不慎沾染上藥物。

另有鼻內凝膠，每天從鼻孔給藥，兩個鼻孔一次劑量，一天2到3次。優點是使用方便避免手部汙染，也不需打針，藥品單瓶體積小，可方便攜帶出門。但鼻子容易發炎、鼻中膈彎曲、嚴重鼻塞較不適合使用。

吳劭文說，使用睪固酮補充劑要先經醫師評估，確定無攝護腺腫瘤或尿滯留風險才可使用。無論何種製劑都需定期回診檢查，確認可在規律荷爾蒙補充治療感受症狀緩解，建立健康的生活作息。

院方表示，許多民眾網購未經主管機關許可的「同化雄激素類固醇」，也無醫療專業追蹤監測，有濫用與不可預期藥物不良反應風險，要特別注意。

高雄榮總台南分院中年男性力不從心患者日增，可檢測睪固酮找原因。圖／醫師吳劭文提供
高雄榮總台南分院中年男性力不從心患者日增，可檢測睪固酮找原因。圖／醫師吳劭文提供

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