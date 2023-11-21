好玩到捨不得離場！2023全台都瘋的「新型態路跑」特色Top 10

一舉數得的運動

「我為什麼要跑馬拉松？」每個人的目的都不一樣，無論是想挑戰自我極限，享受突破終點線的感動 ，還是為了響應公益活動而踏上跑道，亦或是為了與朋友同樂而參加比賽。疫情解禁之後，全國各大馬拉松紛紛回歸，各式各樣路跑新型態，多元的主題滿足了各種喜好與目標，提供了不同於以往的路跑體驗，例如有讓人捨不得跑到終點的美食補給，或是能與小孩一同遊玩的趣味闖關。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出2023年網有討論最多的「新型態路跑特色」，哪些是你的最愛呢？

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No.1 蒐羅周邊型

近幾年卡通動漫的聯名路跑席捲各年齡層，許多動漫迷和卡通愛好者，常衝著豐富的物資包、限定商品及特色獎牌報名參加，路跑現場除了設置巨型充氣公仔及拍照打卡區域外，還規劃許多有趣的關卡與粉絲互動，比起競速，聯名路跑更強調參與和娛樂的重要性，今（2023）年登場的有名偵探柯南、卡娜赫拉、咒術迴戰、海綿寶寶等主題輪番登場，鼓勵粉絲為了喜歡的聯名揪團跑起來！網友表示，「我報名的初衷，就是為了柯南組手錶獎牌」、「能跟五条老師一起奔跑的感覺太棒啦」、「真的要為了卡娜赫拉跑起來了」。

No.2 公益義起跑型

許多馬拉松賽事支持慈善事業，主要是鼓勵民眾以行動一同關懷弱勢族群，並喚起社會對於特定議題的關注，同時有助於慈善基金的募款，讓所得盈餘能幫助更多的人，達到社會共好的目的。例如，響應乳癌防治的「裙襬澎澎RUN」、推廣生態保育的「野生動物路跑」及幫助弱勢兒少的「1919陪讀公益路跑」，網友認為「在享受路跑活動的同時，也能為公益盡點心意，我覺得很棒」。2023高雄富邦馬拉松，則為實現全民共享為目標，延續去年「運動平權」理念，以邀請制舉辦競速輪椅組、運動輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽，還提供陪跑員陪伴視障組完成比賽的服務，為身障好手提供平等競賽的舞台，有網友分享擔任陪跑員的心得「我也很幸運也很開心的幫助視障朋友，跑出了她的PB也托她的福上了凸台」、「轉換角色當陪跑，速度和距離都遠不及以往，卻有更多的成就感和喜悅」。

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No.3 綠野風景型

台灣坐擁壯麗的山林溪河景觀、令人陶醉的無敵海景，衍生許多以推廣地方觀光為特色的路跑活動，每年皆有萬人響應。跑者在挑戰自我極限之餘，透過一步一腳印探索台灣的自然風光，體驗大自然的鬼斧神工之餘，更能喚起民眾對環境保護的意識。例如想沉浸於山景風光的，可選擇以獨有的峽谷美景賽道聞名的太魯閣峽谷馬拉松；想將山海美景盡收眼底的，則建議體驗國內唯一金標認證萬金石馬拉松，有網友讚嘆「雙腿踏在太魯閣上，真的很美、很壯觀」、「一邊看著美景一邊跑，腳底有些不痛了」、「要不是沿路有美景可以看，我可能堅持不到最後」。



No.4 永續愛地球型

2050淨零碳排已成為全世界共同努力的目標，台灣也越來越多主打綠色路跑、低碳賽事，除了呼籲民眾一同加入愛護地球的行列，主辦方也以行動支持。例如具指標性的國際賽事之一「臺北馬拉松」，已於2022年榮獲全球第一張經英國標準協會稽核通過ISO 14067碳足跡查證的馬拉松賽事，過往活動中落實減塑理念，報名一律採線上報名、電子完賽證書外，全面採用環保紙杯、再生石材原料獎座，引領運動賽事推動永續環保，網友表示「過去我們辦的比賽使用的拋棄性餐具真的很多」；高雄富邦馬拉松同樣為了與環境共好目標努力，持續推動無紙化、電動車輛、環保跑衣等，打造「綠色路跑」，並鼓勵跑者響應「Run For Green™」植樹計畫，一同參與海岸造林計畫，將運動足跡轉化為愛護地球的綠色影響力。

No.5 沒吃撐絕不離場型

說到新型態路跑，絕對不能忘了會讓人撐到不行的豐富美食補給特色，一般馬拉松大多是提供水、香蕉及運動飲料，但現在許多主辦方在補給上大升級，像是擁有「臺灣最富人情味的賽事」台灣米倉田中馬拉松，沿途就提供龍蝦、桶仔雞、烤乳豬，還有王品集團提供的高級牛排等美食；11月底登場的2023高雄富邦馬拉松，將高雄在地夜市美食搬進補給站，讓跑者在比賽中能大口吃、用力跑，大步向前、向前超越！網友分享「原來是美食展啊 我還以為是馬拉松」、「美食補給是陷阱，想拼成績超兩難」，YouTuber台南Josh也曾跑完古都馬拉松後，於臉書分享「漁光島的補給竟然有現烤小卷，夭壽骨，差點就點個兩盤內用了」，另外也有網友賽後表示懊悔「我直接無視美食，一口都沒吃，回來終點有點後悔」。

No.6 遊戲闖關型

團康活動常見的闖關概念，開創新的主題，更強調趣味同樂及創意關卡，吸引許多親子檔共同參與，一起強健身心、增進感情，除了透過團隊合作和互助的過程，提升成就感與滿足感，有些路跑還會結合不同主題，例如「神獸盃」動物園闖關ｘ健走超慢跑，即鼓勵家長和孩子一同走進動物園，透過闖關，認識不同動物，學習新知識；「除舊步新」教育闖關公益路跑，則鼓勵跑者藉由闖關，勇敢地將過往的陋習及不完美拋下，迎向嶄新的未來。網友表示「這種活動真的是溜小孩的好地方，回家小孩直接斷電」、「趣味大於健身很多的活動，是很適合闔家出遊的活動」。

No.7 上山下海越野障礙型

越野障礙路跑，考驗的不只是體力、腦力、意志力，跑者更需要靈活的身手，才能跨過一個個具有挑戰的關卡，如爬越高牆、穿越泥濘、爬上或滑下斜坡等。東引軍事越野障礙賽即為高難度賽事，除了要克服東引不斷攀升下降的地形，還要經過五百障礙場的洗禮，如爬桿、跳躍牆壁、匍匐前進等，有網友賽後分享「跑完一個大上坡接500障，真不是人幹的」、「一直全部都上上下下，只有碼頭是平的」、「心肺跟肌力hold不住就會爆掉」。若想突破自我、挑戰更高難度，除了可以體驗斯巴達障礙跑競賽，也可以嘗試定向越野路跑，在未知的地形中，依靠地圖和指南針等工具，找到事先設定的檢查點，這不僅考驗體能，更需要識圖辨位、路線規劃等技巧，網友分享「定向越野挑戰賽，更像是一場尋寶遊戲！」、「比較沒有路跑的倦怠感，反而比較像玩寶可夢一樣，沿途收寶打怪」。

No.8 團隊接力型

﻿團隊接力馬拉松不僅是挑戰體力，更考驗彼此的合作默契。最廣為人知的接力型路跑，即為日本箱根驛傳，每年一月初舉辦都吸引上量人潮及電視台轉播，每隊十個人參賽，比賽誰最快接力跑完217.9公里，擁有「台版箱根驛傳」之稱的MIZUNO馬拉松接力賽，最特別的即為男女混跑接力比賽，另外為了傳達「每一棒都不能掉」的團隊榮耀，更將8塊完賽獎牌，設計成可拼合為一個圓形，象徵團結。跑步雖然是孤獨一人的運動，但在接力的過程裡，卻將所有人的努力串聯起來，變成一種熱血回憶，有網友表示「最重要的是開心地將接力環，安全的交給下一棒，然後大家一起衝線，就是最美的回憶了！」、「跟隊友一起接力完成比賽真的是很不一樣的經驗，不只是為了自己而跑，接力帶上背掛著的是所有人的意念啊~!」。

No.9 不醉不歸型

﻿說到酒精馬拉松，這裡指的不是平時我們常聽到的酒精路跑，而是真的邊喝邊跑，「以酒帶水」補給水分及能量，這類的馬拉松以「樂趣」為主要目的，並不追求打破紀錄，最適合醉翁之意只在酒的跑者參加，國際知名的梅鐸馬拉松，甚至在比賽主旨提及「追求打破紀錄者，不在邀請之列」。想體驗微醺路跑的不用到國外，在台灣也有紅酒及啤酒路跑，例如金酒杯路跑接力賽、台北葡萄酒路跑，有網友興奮地表示「遠遠看到紅白帳篷就自動加速朝酒狂奔啊XDD」，但也有網友認為「似乎邊運動邊喝酒很有意思，可是事後回想覺得很危險」、「喝酒還是要適量，別拿自己的生命開玩笑」。

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康 ◎未滿18歲者禁止飲酒





No.10 歡樂主題趴型

有些人跑步是想突破自我，有些人則是想與朋友同樂，不少路跑在過程中，加了一些元素讓跑步變得更好玩、更有趣，就算你不是運動咖也會想報名參加，活動宛如一場嘉年華充滿歡樂，例如泡泡路跑、相撲路跑、泥巴路跑等。10月底登場的萬聖節路跑，邀請參賽者在夜晚變裝，展現不一樣的自己；殭屍路跑，即為參賽者各個畫上特殊的殭屍妝，進行一場大型的鬼抓人，網友表示「跑三公里跑到懷疑人生」、「殭屍路跑蠻好玩的，喜歡獵殺的感覺」；PUMA螢光夜跑，則是結合螢光概念，讓跑者體驗夜跑之餘，也能感受被城市夜景環繞的感受，網友分享「每個補給站都亮起了螢光燈條，各色螢光在賽道上特別顯眼，也讓多了一個快點前進補水的動力」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年10月14日，共10個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『新型態路跑特色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

















