亞洲第一街舞高手！BBoy築夢者羅國銓：希望全世界的人都會跳街舞！

精品挺菁英！卓越不凡的背後，是因為有許多人一起奉獻打拼。台灣精品透過臺灣優質產品、創新技術，成為菁英們的最強後盾，力挺各領域的「臺灣之光」站上國際舞台，讓世界看見臺灣的能量。

羅國銓不僅致力在臺灣扶植街舞文化，更是2022 WDSF霹靂舞亞洲排行第一的臺灣選手，並於「街舞首都-2022世界街舞大賽」奪下金牌，可謂讓世界街舞圈看見臺灣的臺灣之光。喜歡拍攝剪輯影片的他，在社群擁有50萬粉絲，一同見證羅國銓不斷追求卓越、創新，街舞實力有目共睹。

羅國銓是2022 WDSF霹靂舞亞洲排行第一的選手。 圖／吳彥鋒 攝影

羅國銓15歲在電視上第一次看到真人跳街舞，激發他對街舞的興趣和熱情，在接觸各種舞風後，羅國銓對Breaking霹靂舞情有獨鍾，也結識了一群志同道合的朋友，一群年輕人每天聚集在公園，不畏寒風或驕陽，一心只想把每個動作練習到極致。努力、認真又擁有強烈企圖心的國銓，19歲就代表台灣到日本參加世界賽，是BC One舞台有史以來最年輕的華人選手。

羅國銓15歲開始接觸街舞，對Breaking霹靂舞情有獨鍾。 圖／吳彥鋒 攝影

連續尬舞一小時！腳部支撐就靠「我形我塑」羅國銓認為，要把霹靂舞跳好，體力是基本功，他曾經在比賽中和對手尬舞一小時，最後對手體力不支引發抽筋，他才終於獲勝。霹靂舞屬於高強度運動，羅國銓平均一天練舞8小時，晚上加碼跑步練體力，因此腳部的保護非常重要。

羅國銓體驗歐都納我形我塑鞋墊後，認為「後腳跟感覺比較有保護，支撐感也很好！」 圖／吳彥鋒 攝影

榮獲2023台灣精品獎的「歐都納我形我塑減壓抑菌鞋墊」，共有日常舒壓、健步、專業3種款式，三層多硬度結構設計，軟中帶硬提供足部絕佳的舒壓、減震穩定以及足弓支撐防護。為什麼稱作「我形我塑」？因為內含獨特「熱熔貼技術」，使用者第一次穿的時候用吹風機在鞋墊上吹3分鐘，之後赤腳站立在鞋墊上3分鐘，接著冷卻3分鐘，不到10分鐘的時間就能完美貼合足型，「熱熔貼技術」能提升鞋墊的貼合度及耐久度，打造獨一無二的專屬鞋墊。羅國銓認為使用鞋墊後，「後腳跟感覺比較有保護，支撐感也很好！」

歐都納我形我塑減壓抑菌鞋墊。 圖／吳彥鋒 攝影

練舞喝水有講究，科技補水更有效率對舞者來說，練舞時適時補充水份非常重要，練舞室擺放一台好用的飲水機，能夠造福所有來學跳舞的朋友。由「臺灣之光」宏碁推出的生活家電品牌—Acerpure宏碁智新，致力於用科技改善生活品質，所推出的「北極光」Acerpure冰溫瞬熱RO濾淨飲水機，可自訂出水量和10度、常溫、40~95度水溫，而且3秒極速瞬熱，無論是冬天想喝溫水，夏天想喝冰水，深夜吃泡麵需要熱水，免煮水免等待，按一鍵就來；直覺式操控面板，讓小孩和長輩都能簡單上手。

更強大的是，這台飲水機無須安裝，不動裝潢免鑽孔，插電就能使用，出來的飲用水不只經過RO級過濾系統、UV燈殺菌達到四重防護，還可產生添加氫離子的富氫水，並有TDS水質檢測、一鍵智慧清洗功能，因此獲得2023台灣精品獎的肯定。

Acerpure冰溫瞬熱RO濾淨飲水機可產生添加氫離子的富氫水。 圖／吳彥鋒 攝影

斜槓網紅提升教學品質，這台單手拍攝也很穩除了熱愛跳舞，羅國銓平時還斜槓拍影片經營社群，教舞時也會用影片紀錄，幫助學生優化動作，用一般手機拍攝，有時畫面會晃動太大，自拍時也較不容易取得好的視角。羅國銓在使用擁有台灣精品獎加持、專門為單手拍攝設計的ASUS Zenfone 9之後，認為拍出來的畫面穩定很多，畫質也很好。ASUS Zenfone 9旗艦級相機鏡頭具有六軸防手震Hybrid雲台，而且防水防塵，就算下雨天在戶外拍攝也不怕，更棒的是，ASUS Zenfone 9電量長效，續航表現超持久，能夠支撐一整天不間斷使用。

羅國銓教學生跳舞時，還可搭配同樣獲得台灣精品獎的ZenScreen Go MB16AWP無線可攜式螢幕，輕鬆將手機畫面直接投影螢幕，讓多位學生可以一起觀看，提升教學成效。ZenScreen Go MB16AWP無線可攜式螢幕展現螢幕放大等比例，工作效能持續近3.5小時，並通過德國萊茵實驗室不閃爍跟低藍光雙重認證。超薄機身方便攜帶，讓羅國銓不論身置何處，都能立即放大視野、延伸精彩視界！

ASUS Zenfone 9專門為單手拍攝設計，搭配ZenScreen Go無線可攜式螢幕還可放大視野。 圖／吳彥鋒 攝影

現年30歲的羅國銓，除了繼續挑戰世界冠軍，他也在「築夢者舞團」從事教學，希望能繼續傳承一身好舞技，帶領更多新生代舞者踏上「國手之路」。羅國銓表示，隨著一次次比賽晉級，舞團的夥伴增加，夢想也會隨之而擴大，他的夢想就是希望全世界的人都會跳街舞，期望把街舞精神擴散至全世界，讓各年齡、各族群的人，都能透過街舞不斷突破和找尋自己。

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