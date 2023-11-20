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影／遊客合歡山違停、開電音趴 警方、太管處出聲了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
上周首波冷氣團報到，加上流星雨加持，合歡山周末假日湧進大批遊客，合歡山遊客中心前停車場爆滿。圖／取自公路局即時影像
上周首波冷氣團報到，加上流星雨加持，合歡山周末假日湧進大批遊客，合歡山遊客中心前停車場爆滿。圖／取自公路局即時影像

入秋首波冷氣團上周報到，加上流星雨加持，合歡山周末假日湧進大批遊客，武嶺、松雪樓等停車場爆滿，違停狀況多，也有幸運停進車格的遊客開起「電音趴」，引發熱議。保七第九警察大隊表示，山區違停開出18張罰單；太魯閣國家國家公園管理處則將加強噪音防制宣導。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，又以入冬降雪、春天杜鵑花季，人潮車流最為集中，但因鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓等停車場僅200多格，遊客一窩蜂上山，路狹難會車，違停狀況也多，沿線交通經常大打結。

而上周末假日因冷氣團報到，加上有獅子座流星雨，大批遊客湧入合歡山等看流星雨，也碰運氣盼遇初雪，因此從早到晚車流不斷，山區各個停車場更爆滿，不少民眾因沒停車位，造成合歡山停車場周邊任意違停、塞車狀況不斷。

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」持續關注分享往返合歡山路況，提醒沿線交通現況，昨更PO影片貼文指出，有遊客幸運停進合歡山遊客中心停車場，但一大早爽放電音，「整座山頭嗨到震到一個不行」，呼籲不要影響他人，引發網友熱議。

不少網友嘲諷留言，「猴子早起上山了」、「國家公園難免會有猴子」、「山道猴子？」等，也有不少人開玩笑「快放佛經反制」、「高山迷音趴」等，更多人認為上山就是要享受大自然，應保持高山環境的寧靜，不該用噪音影響野生動物及其他遊客。

針對合歡山交通及停車，警方表示，合歡山區停車位有限，警方周末全力疏導交通，也加強取締停車場內違停，合計開出18張罰單，後續將進入雪季，仍恐有停車位不足、塞車等狀況，呼籲民眾應耐心等候，切勿隨意停車。

太管處則表示，「太魯閣國家公園區域內公告禁止事項」禁止未經核准於指定以外之地區大聲喧鬧、播放或使用鳴器等，對製造噪音行為人可開罰，後續也將會同林業署南投分署、警方等加強勸導，以免類似情事再發生。

合歡山 停車場 太魯閣國家公園

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