快訊

中職／陳俊秀遞交FA申請 今年行使第二人

找到了！女山友登喀西帕南山失聯6天 今尋獲靠「這裝備」酷寒下保命

獨家拆解華為Mate 60 Pro晶片 中芯未撼動台積卻逼近三星

情侶冷戰害毛孩活活餓死 兩人各罰1.5萬、列飼養黑名單

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三重區去年9月一對情侶冷戰，導致其中一隻寵物犬沒有按時餵食死亡。圖／新北動保處提供
新北三重區去年9月一對情侶冷戰，導致其中一隻寵物犬沒有按時餵食死亡。圖／新北動保處提供

情侶一起飼養寵物分手或冷戰卻讓毛孩子遭殃情況屢見不鮮。新北三重區去年9月一對情侶冷戰，以為彼此都會回來照顧寵物犬，導致寵物犬沒有按時餵食死亡。動保處依法將兩人移送地檢署，以過失偵結，動保處依動保法裁處兩人各1萬5000元罰鍰，並列為禁止飼養名單。

動保處指出，去年9月三重徐姓民眾檢舉王姓飼主，沒有按時餵食導致犬隻死亡，但經調查發現案情不單純，原來檢舉人徐姓民眾、王姓飼主原是同居人，分手後各自搬離租屋處，彼此都以為對方會回來照顧寵物，導致3隻寵物犬經常餓肚子。

動保處獲報後赴現場，發現已有1犬死亡，2犬經治療後已找到新家，2名飼主感到相當懊悔。動保處依動物保護法第25條將2人移送地檢署，近日偵查終結，考慮2人均無故意傷害動物之犯意，以過失查處；動保處依動保法第30條第1項第1款，過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，裁處2人各1萬5000元罰鍰，依同法第33-1條第1項第3款將2人列為禁止飼養名單。

此外，今年6月也發生一起情侶分手，將寵物留在租屋處，直到傳出惡臭才發現寵物已呈現風化乾屍狀態。動保處也依動保法函送地檢署偵辦，若故意傷害或使動物遭受傷害，致動物重傷或死亡涉及刑事責任，最重可處以2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

情侶一起飼養寵物，分手或冷戰卻讓毛孩子遭殃情況屢見不鮮。示意圖，非新聞當事人。圖／新北動保處提供
情侶一起飼養寵物，分手或冷戰卻讓毛孩子遭殃情況屢見不鮮。示意圖，非新聞當事人。圖／新北動保處提供

寵物 動保法 分手

延伸閱讀

代辦留學佣金 須繳營業稅

保險小百科／定值、不定值險 注意理賠差異

國防部第一預備金爭議 主計局允法規完備程序後才動支

立法院三讀典試法、公務人員考試法等 增求償權等規定

相關新聞

人力短缺遭立委凍結4億預算示警 台鐵有信心離退最多1300人

台鐵局掛牌台鐵公司在即，人力短缺問題遲未解，加上台鐵產業工會預估離退潮達3000人，引發關注。立法院交通委員會今審議預算...

老農津貼若漲至萬元年增156億 立委：農業部變農業福利部

立委選舉將至，各黨立委針對老農津貼修正草案提出高達27個提案，多數立委擬放寬老農津貼請領條件或加碼津貼基準，但立委王婉諭...

立委要求老農津貼調漲至1萬元 農業部承諾1個月內回應

老農津貼明年預計調升為8080元，其餘8項社福津貼也都將調升7%，但多數委員認為CPI受疫情、戰爭等因素大幅增漲，明年老...

警訊！逾8成高風險族群不自知 新冠重症個案數超過流感重症10倍

新冠肺炎疫情平緩，有朝向流感化的趨勢，但衛福部疾管署統計，今年10至11月中旬，新冠肺炎重症個案數每周逾200例，竟是同...

梅西也跟上！「坐著小便」擁4大優點 醫激讚：減少殘尿量

大部分的男性習慣站著解尿，但其實坐著好處更多，連足球巨星梅西都透露過自己是坐著尿尿，至於有什麼好處？泌尿科醫師呂謹亨表示，像62歲的李先生有攝護腺肥大的困擾，常因尿液噴濺問題與老婆吵架，但自從坐著上廁所後，排尿就變得順暢，殘尿感減少，廁所不再臭烘烘，家庭也變和樂。

司機員打地鋪搶排休 王國材：已要台鐵立即改善、年底採線上申請

台鐵局人力短缺，司機員為搶排休假日，得打地鋪只為「搶頭香」。交通部長王國材表示，已速請台鐵立即改善，年底會採線上方式申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。