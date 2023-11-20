情侶冷戰害毛孩活活餓死 兩人各罰1.5萬、列飼養黑名單

情侶一起飼養寵物，分手或冷戰卻讓毛孩子遭殃情況屢見不鮮。新北三重區去年9月一對情侶冷戰，以為彼此都會回來照顧寵物犬，導致寵物犬沒有按時餵食死亡。動保處依法將兩人移送地檢署，以過失偵結，動保處依動保法裁處兩人各1萬5000元罰鍰，並列為禁止飼養名單。

動保處指出，去年9月三重徐姓民眾檢舉王姓飼主，沒有按時餵食導致犬隻死亡，但經調查發現案情不單純，原來檢舉人徐姓民眾、王姓飼主原是同居人，分手後各自搬離租屋處，彼此都以為對方會回來照顧寵物，導致3隻寵物犬經常餓肚子。

動保處獲報後赴現場，發現已有1犬死亡，2犬經治療後已找到新家，2名飼主感到相當懊悔。動保處依動物保護法第25條將2人移送地檢署，近日偵查終結，考慮2人均無故意傷害動物之犯意，以過失查處；動保處依動保法第30條第1項第1款，過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，裁處2人各1萬5000元罰鍰，依同法第33-1條第1項第3款將2人列為禁止飼養名單。