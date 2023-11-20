周三前秋高氣爽 周四起3天氣溫再降、迎風面雨多

把握近期好天氣，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周三前秋高氣爽，周四起東北季風再增。

降雨部分，天氣風險公司說，今天到周三風向由東北風漸轉偏東風，稍微有些水氣從東邊海面靠近，東北部、東部有出現局部短暫陣雨的機會，其他地方的天氣依然穩定，晴到多雲。

周四下半天起新一波東北季風增強南下，天氣風險公司表示，持續影響到周五、周六，這波東北季風水氣也不多，只有迎風面地區降雨機會較為提高，其他地方仍是多雲到晴的穩定天氣。到了周日東北季風減弱，風向轉偏東風，仍然只有迎風面有局部短暫陣雨，大部分地方天氣依然穩定。

氣溫部分，天氣風險公司說，今天到周三冷空氣減弱，白天溫度回升，要特別注意日夜溫差變化。白天各地的高溫會日趨溫暖，逐漸上升到25-27度，中南部有機會來到28-30度，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，在西半部空曠郊區還是會有比較低的溫度發生，局部單點仍有13-15度左右的低溫，日夜溫差變化大。

天氣風險公司表示，周四到周六東北季風增強，北部、東北部白天高溫的下降比較明顯，高溫可能從26-27度降到21-23度，夜晚清晨低溫的反應有限，中部以北、東北部的都市地區低溫大約在16-17度左右，空曠地區可能有13度上下的低溫出現。

周日東北季風減弱，溫度就會有所回升。天氣風險公司表示，本周雖然會有一次降溫的過程，但是預報資料來看冷空氣並沒有特別強，除了北台灣的感受會比較明顯，其他地方受影響有限，要特別注意的還是日夜溫差變化的情況，很容易感冒著涼，務必要多留意。