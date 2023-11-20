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台東改良場研發全果冷凍技術 可削皮切分冷凍鳳梨釋迦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
經機械削皮及分切處理的冷凍鳳梨釋迦果瓣。圖／農業部提供
經機械削皮及分切處理的冷凍鳳梨釋迦果瓣。圖／農業部提供

鳳梨釋迦是台灣重要的出口果品，過去以鮮果銷售為主，因應市場變化及突破檢疫藩籬，台東區農業改良場開發「鳳梨釋迦全果冷凍技術」，將削皮及切塊動作整合至同一機械，減少作業中人工接觸果實，每小時最多可處理120個果實，解決鮮果保鮮期短及檢疫等條件限制，促進多元利用及新市場開發。

台東改良場說，該場研發的鳳梨釋迦果實催熟及全果冷凍技術具有許多優點，目前已有產品上市，一般為削皮分切的商品型態銷售，分切的產品可方便食用，但目前相關加工機械尚未完善，加工廠仍以人工進行削皮及切瓣作業。

因此，台東改良場投入加工機械研發，首先利用市售鳳梨削皮機進行改良，作為冷凍鳳梨釋迦削皮使用，但尚需以人工操作分切；由於加工作業時果實處於低溫狀態，人工分切不易，台東改良場為此再精進機械功能，將削皮機械及分切刀具整合，除可削皮，還能直接在機械上將果實分切為6瓣，並完成去芯作業。

台東改良場指出，此機械主要配置削皮及分切刀具，削皮刄安裝於機械臂上，特別設計的圓形分切刄位於機械臂前方，削皮時果實固定於垂直旋轉軸上，經2次機械削皮，可將表面大部分的果皮削除。

削完皮後無需將果實取下分切，直接以人工下壓分切刀具手柄，分切刀具可自上方壓下將果實分切6瓣，並留中心果柄的位置，最後將分切之果瓣取出，修整上下未經機械削皮的位置，即可取得完整的鳳梨釋迦果瓣，方便後續加工使用，該機械的應用可大量減少作業時人工接觸果實，提升衛生品質及避免人力疲勞。

台東改良場表示，冷凍鳳梨釋迦具有不同於鮮果的口感及滋味，甜度感覺稍降且質地綿密。以機械進行果實削皮及分切作業，可快速、方便且衛生的獲得冷凍鳳梨釋迦果肉運用，未來將持續整合電控及自動化作業，完善整個加工作業流程，以供加工、冰品或餐飲業者參考運用，促進鳳梨釋迦多元利用及發展。

削皮後以機器分切鳳梨釋迦。圖／農業部提供
削皮後以機器分切鳳梨釋迦。圖／農業部提供

鳳梨釋迦 台東

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