老農津貼若漲至萬元年增156億 立委：農業部變農業福利部

立委選舉將至，各黨立委針對老農津貼修正草案提出高達27個提案，多數立委擬放寬老農津貼請領條件或加碼津貼基準，但立委王婉諭表示，農業部整體編列預算超過一半約839億都在社會福利，農業部變成「農業福利部」，盼優先針對農民健康保險、職災保險、退休儲金，農業才能永續經營。

老農津貼已實施近30年，現行規定為65歲農民（含原住民），請領額度從2012年起調整的7000元，目前符合資格農民可月領7550元，考量物價上漲，預計明年起月領8080元、約55萬人領取，1年發出約500億元多。多位立委今提案欲調整原住民請領年齡降為55歲、老農年金調漲為月領8500元、8550元或1萬元。

現行規定每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整；多數委員建議改為每2至3年調整1次、CPI成長率達到3％或5％就要調整、每2年依經濟成長率（GDP）調整，或是組成委員會召開會議調整。

排富標準調整部分，現行規定個人所得不超過50萬、個人土地及房屋不超過500萬，無農舍且唯一自主房屋可扣除400萬；委員提案個人所得應調整為60萬、財產調整為1000萬、唯一自住房屋調整為700萬，另外，每4年依CPI成長率調整，若CPI成長率達到3％即調整。

王婉諭質詢時問目前農民健康保險、農民職災保險、農民退休儲金人數，以及提高老農津貼金額，政府財政每年將增加多少支出。

農業部代理部長陳駿季指出，實際從事經營農業人數約53萬人，農民健康保險人數約93萬人，農民職災保險人數約33萬人，農民退休儲金人數約10萬2000人。另外，明年老農年金調整至8080元，每年要增加的總支出為33.8億；調整至每月8500元，每年要增加總支出約60億；調整至每月1萬元，每年要增加的總支出約156億。

王婉諭表示，農業部整體編列預算約1622.79億元，其中法律義務支出社會預算占52％，約839億元，農業部變成「農業福利部」，現在又要調漲老農津貼，恐讓財政支出幾乎都在福利預算，認為推動農業永續、農業發展、提高農業競爭力、讓農民農動成果被看到等才是重點，建議優先針對農民健康保險、農民職災保險、農民退休儲金提高具體規畫的比例，農業才能永續經營，要求農業部一周內提供完善老年農民退休檢討報告。

另外，針對調降原住民年齡部分，陳駿季表示，考量聯合國以65歲以上的人為老人的定義，並未因族群不同而有例外定義，且因應平均餘命延長，部分國家已隨著高齡者就業及勞動力需求，逐漸將退休年齡延後，若將原住民族老人定義將為55歲恐違反國際趨勢。

立委李德維指出，國民年金、全民健保、假牙等請領，以及各縣市敬老卡，原住民請領年齡均為55歲，但農業部卻要搞一國多制，堅持不調降原住民請領老農年金的年齡標準，是認為各縣市首長腦子有問題，不遵守聯合國標準嗎？另詢問若調降原住民請領年齡為55歲，每年要增加多少支出？

陳駿季表示，增加的預算還要計算，但所有考量當中經費是其中之一不是唯一，主要是老人定義要有一致性、國保針對農民福利保障提供保障；另外，檢視過往原住民請領農保的平均年齡為82.9歲，比一般國民平均年齡79.8歲還高。

李德維質疑，農業部的政策是否代表執政黨反對調降原住民請領年齡？陳駿季回應，只是提出農業部看法，稍早也承諾會將立委提案與行政院進行跨部會協商，是否調降原民請領年齡會尊重原民會意見，強調不是不能調降，只是需要協商。