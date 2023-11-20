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人力短缺遭立委凍結4億預算示警 台鐵有信心離退最多1300人

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵局長杜微指出，據台鐵10月31日統計，目前實際提出退休包括屆退、優退等，約900多人。記者周彥妤／攝影
台鐵局長杜微指出，據台鐵10月31日統計，目前實際提出退休包括屆退、優退等，約900多人。記者周彥妤／攝影

台鐵局掛牌台鐵公司在即，人力短缺問題遲未解，加上台鐵產業工會預估離退潮達3000人，引發關注。立法院交通委員會今審議預算，針對台鐵公司「鐵路行車安全改善計畫」預算凍結10%、約4億元；朝野立委要求提出書面報告，始得動支。台鐵局表示，10月31日統計，目前實際提出屆退、優退等人約900多人，寬估最多約1300人，「不會像工會預期達3000人」，會持續積極招募人力。

立法院交通委員會今天上午審議交通部等單位預算。國民黨立委洪孟楷質疑，台鐵駕駛員搶排休要徹夜排隊，交通部長王國材稍早受訪雖已提出採線上申請解決，但最後是否又如同搶演唱會門票般秒殺？

洪孟楷強調，要解決此事的正本之道，重點是人手是否足夠；請假是駕駛同仁權利，尤其明年1月掛牌台鐵公司，適用《勞基法》，若無法讓員工依法實行請假權利，會不會官司打不完？

時代力量立委邱顯智也指出，台鐵公司掛牌改制，台鐵產業工會預估將有3000人離職，目前台鐵調查人力究竟缺額有多少，屆時是否衝擊明年春節疏運人力，令人擔憂。

台鐵局長杜微回應，此次請假排隊是台北機務段，其他機務段據他了解沒有類似事件，推估原因是近日開放明年假期，以致請假人數一時較多。

他指出，以台北機務段為例，司機員備勤人數達15%，以正常請假來說是足夠的；因若遇特別假期，也要維持服務水準，才會統整協調請假人數。

杜微說，採線上申請是為提升同仁便利，和立委所言的演唱會訂票不一樣，因還有餘裕分配。他說，據今年截至10月31日最新統計，明年1至6月實際優退987人，台鐵內部寬估明年1至6月，應該不會超過1300人，攸關行車運轉人力也會特別注意。

他說，今年還有900多人鐵路特考擴增人力，若年底編制員額較多，也會趕快辦理招募，適度訓練充分規畫。

杜微接受媒體聯訪重申，台鐵產業工會稱有3000人離退潮，不過據台鐵10月31日統計，目前實際提出退休包括屆退、優退等，約900多人。

他說，台鐵仍持續慰留同仁，寬估最多1300人，不會像工會預期達3000人。他強調，這1300人，若涉及行車運轉人力，會優先補足。此外，今年特考還有900多名人力，已正在訓練，另預期還有超過100位營運人員進用，明年初按公司招募規定，預期也會再招募500人左右，這些人力均可補充離退同仁。

台鐵 多人

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