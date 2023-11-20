貝恩40週年口碑人氣育兒必備神物　超級寶寶體能大賞邁向第11屆　鍍金奶爸現身為寶寶們讚聲

貝恩第11屆超級寶寶體能大賞，鞍馬王子李智凱現身為寶寶讚聲。由左至右，分別為：巴鈺、李智凱及郭彥均。 圖／貝恩 提供

源自德國始終堅持最高品質的Baan貝恩，延續德國醫學與高科技及專業研發精神，守護您最愛的家人。貝恩細心選配真心研發，以最天然的配方做好每一個細節，承諾賦予一個最純淨的未來。自1983年以來，貝恩用心、用愛去呵護全家人，消費者使用產品後的滿意笑容，即是貝恩一直努力的目標。貝恩40年以來，一直是爸媽們育兒的最佳拍檔，在媽媽群裡討論度火熱的貝恩品牌明星產品－保濕系列，更是眾多爸媽們育兒溫柔且深刻的育兒時光中的共同記憶。不含塑化劑、Paraben防腐劑、PEG界面活性劑、酒精、人工色素及致敏香料的保濕全系列產品，安心呵護寶寶的每一吋肌膚。

德國貝恩保濕系列產品(泡泡香浴露，沐浴精，洗髮精)。 圖／貝恩 提供

德國貝恩保濕系列產品(活膚面霜，全效護膚膏，柔濕巾)。 圖／貝恩 提供

鞍馬王子李智凱帶領兒子跨入人生第一場賽事

金鐘獎最佳男配角馬力歐攜愛女奔向終點線

寶寶界極富盛名的人生第一場運動賽事－貝恩超級寶寶體能大賞今年邁向第11屆，成為眾多爸比媽咪創造美好親子時光的首選。2023年「貝恩40週年超級寶寶體能大賞」經過桃園、台中、高雄及台南地區的預賽後，今日（11月19日）於台北和平籃球館舉辦台北預賽及總決賽，名人奶爸奶媽更是私下慕名而來，為家中小寶貝報名參賽。此次包括東京奧運銀牌，並在杭州亞運奪金完成二連霸的鞍馬王子－李智凱，及金鐘獎最佳男配角－馬力歐都帶著小孩一同共襄盛舉。李智凱的寶貝兒子Kyson於8月時，便參加貝恩運動會的高雄場寶寶爬行大賽，承襲了爸爸的運動基因，獲得了第三名的好成績，今日更於決賽中再獲佳績。被問及是不是已在家為Kyson進行密集訓練，李智凱笑稱：「Kyson完全沒有進行訓練，可能運動基因會遺傳吧！替Kyson報名斯巴達寶寶爬行障礙賽，其實是想從小教育孩子永不放棄的精神。因為我從六歲便開始練習體操到現在，唯有不輕易說放棄，才能獲得甜美的果實！」。而今日活動的主持人也同是身為家長的郭彥均及巴鈺，以前輩家長的身分於活動現場與家長們大力分享呵護稚嫩肌膚育兒經。活動現場亦有親子市集、美食、闖關遊戲和衛教專區，豐富的活動讓爸爸媽媽帶著寶寶共度美好的時光，一同遊玩，一起陪寶寶長大，留下美好的回憶。

貝恩_第11屆超級寶寶體適能大賞。 圖／貝恩 提供

貝恩40周年，貝恩寶貝創意繪畫比賽，得獎作品。 圖／貝恩 提供

貝恩將爸爸媽媽愛寶寶的心，化成對產品品質的堅持，與國內外優質廠商合作，持續研發最適合亞洲人的母嬰護膚產品。今年適逢貝恩40週年，除了盛大慶祝外，貝恩將捐出「40週年超級寶寶體能大賞」總決賽門票收入的10%做公益，捐助給社福單位「等家寶寶社會福利協會」，贊助圓夢計畫，幫助孩子們完成他們的夢想。社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會，致力陪伴育幼院孩子健康成長，如同貝恩一直陪伴寶寶般，守護每一位孩子。而台北華山扶輪社也一同共襄盛舉攜手參與此公益活動，捐贈2萬元給「等家寶寶社會福利協會」，共創孩童的美好未來。

貝恩捐出「40週年超級寶寶體能大賞」總決賽門票收入的10%做公益。 圖／貝恩 提供

貝恩40週年，秉持品牌初衷－「品質最優」、「創新產品」、「服務婦嬰」的三大精神，傳承愛與責任，守護孩子的童年。以永續精神作為經營哲學，深耕在地，讓每個爸媽的小愛，化成對等家寶寶的大愛。您的參與也將成為等家寶寶-圓夢計畫的一部分。貝恩用心、用愛去呵護所有人，每一位消費者對品牌的信任與滿意的笑容，就是貝恩一直努力的目標。

【關於貝恩】

品質保證 堅持用愛給全家人最頂級的養護

貝恩企業有限公司成立於1983年，40年來不斷在嬰兒護膚品上累積專業的開發及銷售經驗，始終秉持「品質最優、創新產品、服務幼嬰」的理念，以德國醫學與高科技研發技術，與德國近兩百年的頂尖藥廠 DREITURM合作，研發出適合亞洲人使用的婦嬰護膚保養品與用品系列。

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