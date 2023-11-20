立委要求老農津貼調漲至1萬元 農業部承諾1個月內回應

老農津貼明年預計調升為8080元，其餘8項社福津貼也都將調升7%，但多數委員認為CPI受疫情、戰爭等因素大幅增漲，明年老農津貼應調整為8550至1萬元、調整周期改為每2至3年、排富條款也需調整；農業部坦言，涉及八大津貼需審評估，承諾1個月內與行政院討論並給予回覆。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會聯席會議，審查各委員版本「老年農民福利津貼暫行條例條文修正草案」等27案，農業部代理部長陳駿季出席並備詢。

老農津貼自1995年開辦迄今已28年，開辦時發放額度為每人每月3000元，經多次調整，2011年建立制定性調整機制，2012年1月起調整為每人7000元，而後每4年依CPI成長率提整，且調升不調降。

2016年、2020年依CPI成長率調整為每人每月7256元及7550元，後又依行政院主計總處推估2019年至2023年CPI成長率約為7％，因此行政院今年通過「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，老農津貼明年預計調升為8080元，其餘8項社福津貼也都將調升7%。

立委蔡培慧表示，目前老農津貼有3大盲點，第一，物價指數上漲，光是去年民生指數漲幅就到7.22，但老農津貼每4年才調整一次，卻只調整總體物價指數；第二，財產所得於農民74歲時清算，沒給農民準備時間就說財產超過，但這幾年物價飆漲，尤其房地產指數急速上漲，但農業部卻無即時回應。

蔡培慧說，第三，很多農民不知道不能搬家到其他鄉鎮或將土地傳給小孩，認為清查時間應依據現實狀況提早給警惕；另外，不能領老農津貼的農民，難道完全不能領老農年金，讓農民都沒退休金嗎？建議老農年金應以民生物價指數為標的，改每3年調整一次。

立委陳亭妃表示，本法應「暫行」已久，應把「暫行」二字刪除；考量物價漲幅大，認為明年老農津貼應調整至每月1萬元、CPI超過3％就要調整，不受一年限制，另每年應檢討當年物價狀況來調整老農津貼；蔡培慧也支持老農津貼調整至每月1萬元；另立委陳秀寶建議排富條款應放寬。陳亭妃要求農業部1個月內表態回應。

農業部代理部長陳駿季表示，老農津貼調整涉及八大津貼，需要審慎評估。老農津貼開辦迄今已近30年，針對立委提案將原法律名稱刪除「暫行」二字表達尊重。

針對老農津貼調整部分，陳駿季說，近年CPI受疫情、戰爭因素屬短期現象，排富條款標準經多次調整後，標準仍過於寬鬆，認為排富條款標準調整應考量國內其他老人生活津貼的衡平性及政府財政的可負擔性。

陳駿季表示，現行老農津貼調整機制已能有效反映中長期物價波動情況，照顧農民生活並兼顧政府財政負擔，因此維持現行機制，以每4年調整1次為宜，另老農津貼排富規定已較國內其他老人生活津貼寬鬆，針對委員的提案，承諾會在1個月內與行政院主計總處協商並給予回應。