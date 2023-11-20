警訊！逾8成高風險族群不自知 新冠重症個案數超過流感重症10倍

新冠肺炎疫情平緩，有朝向流感化的趨勢，但衛福部疾管署統計，今年10至11月中旬，新冠肺炎重症個案數每周逾200例，竟是同期流感重症個案數的10倍以上。台灣胸腔重症專家，亞太呼吸學會（APSR）、亞太胸腔醫學會重症委員會召集人陽光耀表示，此數字顯示，年長者、孕婦等新冠肺炎高風險族群，仍應提高警覺，當出現不適症狀應自行快篩，把握抗病毒藥物的黃金治療期。

第23屆亞太呼吸學會（APSR）年會於本月16至19日於新加坡舉行，來自台灣、香港、新加坡、泰國、馬來西亞等亞太國家學者與會，此次會議聚焦在新冠肺炎疫後，民眾面對疫情認知及治療趨勢。陽光耀應邀在大會針對亞太地區國家真實世界數據的新冠治療策略發表演講。

此次年會更針對全球新冠肺炎自我認知，公布最新調查結果，於台灣新冠肺炎高風險受訪者中，高達83%不確定自己是否為高風險，不自知占比，高於一同調查的新加坡、馬來西亞、泰國、香港等亞太國家或地區。調查時間為2022年至今，於全球29個國家每季調查一次，總調查人數為6萬人，其中台灣為2000人。

陽光耀說，很多人不自知是新冠肺炎高風險族群，以為心臟病、糖尿病、慢性肝病不是高風險。依疾管署認定的重症風險因子，包括65歲以上；具氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病等慢性病，以及失能、精神疾病、失智症，或吸菸、BMI≧30、影響免疫功能疾病；孕婦、產婦（產後6周內）。

「很多人自以為是獅子，事實上卻是病貓。」陽光耀指出，特別是高風險族群，一旦感染就有機會變成重症，建議有症狀應自行快篩，及早用藥治療。民眾也常有錯誤觀念，認為重複感染，症狀會愈來愈輕，但新冠肺炎「不會久病成金剛」，若一再重複感染，代表免疫功能有問題，反而是危險中的危險，面對不斷變異的新冠病毒，關鍵是積極治療「別觀望」、「別賭運氣」。

「新冠病毒的威脅性，仍多於流感病毒。」陽光耀表示，依目前統計數字觀察，新冠肺炎重症個案數，為同期流感重症個案數的10倍以上，可見社區的新冠病毒威脅還在，且發生率比流感高，病人數也比流感多，雖然大家都希望新冠疫情朝向流感化，讓防疫成為常規化，但一個新的疫情不可能在3、5年達成流感化，國人應提高警覺。

陽光耀說，門診遇到不少病人，因為其他疾病到醫院手術，但手術前新冠病毒快篩竟是陽性，無法手術，反而引起病人抱怨，「我只是喉嚨癢癢的，為何不能手術。」或是出現發燒、喉嚨痛等症狀，誤以為是感冒，直到症狀惡化再篩檢確診，卻已超過開立口服抗病毒藥物倍拉維的5天用藥黃金期，而改用靜脈注射的瑞德西韋，但治療效果已經變差。