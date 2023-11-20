司機員打地鋪搶排休 王國材：已要台鐵立即改善、年底採線上申請
台鐵局人力短缺，司機員為搶排休假日，得打地鋪只為「搶頭香」。交通部長王國材表示，已速請台鐵立即改善，年底會採線上方式申請。
對於台鐵司機員打地鋪搶排休，王國材今天上午在立法院表示，因台北機務段現行採現場排隊，他已請台鐵趕快改善，年底就會用線上申請方式。
他說，因請假按優先順序核准，有時在連續假日特別搶手，我們又需要疏運人員，沒辦法全部同意，以致產生這種狀況。現場排隊的事非常不好，司機員很辛苦，會請台鐵趕快改善。
至於台鐵人力補足問題，王國材說，今年有鐵路特考，明年公司化後，也有從業人員考試，他已請台鐵局長杜微妥為規畫。
他說，前陣子傳出公司化後，不少台鐵同仁提早退休的事，「現在一一勸回，我聽局長現在講有些成果」，很多人不會因公司化提早退休。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言