司機員打地鋪搶排休 王國材：已要台鐵立即改善、年底採線上申請

台鐵局人力短缺，司機員為搶排休假日，得打地鋪只為「搶頭香」。交通部長王國材表示，已速請台鐵立即改善，年底會採線上方式申請。

對於台鐵司機員打地鋪搶排休，王國材今天上午在立法院表示，因台北機務段現行採現場排隊，他已請台鐵趕快改善，年底就會用線上申請方式。

他說，因請假按優先順序核准，有時在連續假日特別搶手，我們又需要疏運人員，沒辦法全部同意，以致產生這種狀況。現場排隊的事非常不好，司機員很辛苦，會請台鐵趕快改善。

至於台鐵人力補足問題，王國材說，今年有鐵路特考，明年公司化後，也有從業人員考試，他已請台鐵局長杜微妥為規畫。

他說，前陣子傳出公司化後，不少台鐵同仁提早退休的事，「現在一一勸回，我聽局長現在講有些成果」，很多人不會因公司化提早退休。