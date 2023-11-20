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乾冷空氣減弱漸回暖 周四起還有一次降溫、北台灣有感

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天到周三冷空氣減弱，白天溫度回升，白天各地的高溫會日趨溫暖，逐漸上升到25-27度，中南部有機會來到28-30度。本報資料照片
今天到周三冷空氣減弱，白天溫度回升，白天各地的高溫會日趨溫暖，逐漸上升到25-27度，中南部有機會來到28-30度。本報資料照片

今天最低溫出現在新竹峨嵋10.2度，其次是苗栗西湖的10.4度，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著冷空氣強度減弱，今天清晨的溫度已經有所回升，大部分地方的低溫都已經回升到11-14度左右，冷空氣減弱的狀況十分明顯。

吳聖宇表示，今天地面高壓出海，風向由東北風漸轉偏東風，空氣上來說沒有像前兩天這麼乾燥，稍微有些水氣從東邊海面靠近，因此在東北部、東部有出現局部短暫陣雨的機會，其他地方的天氣依然穩定，晴到多雲。

他說，預估這種較穩定的天氣還可以持續到周三，要等到周四下半天才會有新一波東北季風增強南下，並且持續影響到周五、周六。目前來看這波東北季風水氣也不多，預估只有迎風面地區降雨機會較為提高，其他地方仍是多雲到晴的穩定天氣。

吳聖宇表示，到了周日東北季風減弱，風向轉偏東風，天氣型態也是類似，只有迎風面有些零星局部的短暫陣雨，大部分地方天氣依然穩定。

他表示，本周的天氣看起來比較單純，雖然後半有東北季風增強，不過水氣少，除了迎風面降雨機會較高之外，整體來說並沒有太明顯的天氣變化。

溫度方面，吳聖宇表示，今天到周三雖然冷空氣減弱，白天溫度回升，但還是要注意日夜溫差變化的情況，白天各地的高溫會日趨溫暖，逐漸上升到25-27度，中南部有機會來到28-30度。不過夜晚清晨配合輻射冷卻作用，在西半部空曠郊區還是會有比較低的溫度發生，局部單點仍有13-15度左右的低溫，日夜溫差變化大。

周四到周六東北季風增強，吳聖宇說，目前來看這波冷空氣並沒有像上周末剛過去的這波冷氣團來的強，白天高溫的下降會比較明顯，尤其是北部、東北部一帶，高溫可能從26-27度降到21-23度，夜晚清晨低溫的反應比較沒有那麼大，中部以北、東北部的都市地區低溫16-17度左右，空曠地區可能13度左右低溫，周日東北季風減弱後，溫度會回升。

吳聖宇說，本周雖然會有一次降溫的過程，但是預報資料來看冷空氣並沒有特別強，除了北台灣的感受會比較明顯，其他地方受影響有限，要特別注意的還是日夜溫差變化的情況，很容易感冒著涼，務必要多留意。

東北季風 低溫

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