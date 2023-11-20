享受今天的早餐 閱讀聯合報最新的報導

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聯合新聞網／ 綜合報導
即日起自12月24日，只要在麥味登全台24間直營門市用餐，就可以透過手機等數位載具，免費閱讀聯合報數位版。 記者曾學仁/攝影
即日起自12月24日，只要在麥味登全台24間直營門市用餐，就可以透過手機等數位載具，免費閱讀聯合報數位版。 記者曾學仁/攝影

早餐店翻報紙，是一種老派的浪漫。聯合報數位版與麥味登合作，不但可以在早餐店免費看聯合報，還可以體驗聯合報數位閱讀新模式。

11月20日到12月24日，只要在麥味登全台24間直營門市用餐，就可以透過手機等數位載具，免費閱讀聯合報數位版。聯合報數位版不僅有每天的報紙新聞，還有上萬篇付費訂戶限定的深度內容。外帶單筆消費滿199元，另可獲得限量的閱讀體驗卡，開通後免費閱讀聯合報數位版3天。

只要在12月24日活動結束前訂閱數位版年方案，不但有機會抽iPad+Apple Pencil 組，還有機會獲得一份麥味登幸福特餐；讓吃早餐配報紙，在21世紀的今天，也可以是一件很潮的事。

聯合報和麥味登跨界合作，在享受早餐美食的同時，也可快速掌握國內外重大事件。 記者曾學仁/攝影
聯合報和麥味登跨界合作，在享受早餐美食的同時，也可快速掌握國內外重大事件。 記者曾學仁/攝影
聯合報創刊73年來，除秉持「正派辦報」精神，帶給讀者最優質的報導，發揮影響力，「監督有權力的人，關懷有需要的人」；也致力貼近讀者需求，隨著時代不斷精進、轉型。聯合報數位版即是在數位網路時代，因應讀者在各種數位載具上閱讀新聞內容，所打造出的最新線上訂閱產品。

聯合報總編輯范凌嘉表示，吃早餐看報紙，瞭解當天的重要議題，是許多人的習慣。聯合報這次與麥味登合作，讓大家在吃早餐的時候，透過手機看最新的聯合報內容，以及訂戶限定的深度報導，希望能提供讀者不一樣的看報體驗。

在麥味登直營店外帶單筆消費滿199元，可獲得限量的閱讀體驗卡，開通後免費閱讀聯合報數位版3天。 記者曾學仁/攝影
在麥味登直營店外帶單筆消費滿199元，可獲得限量的閱讀體驗卡，開通後免費閱讀聯合報數位版3天。 記者曾學仁/攝影
麥味登自80年代推廣西式早餐起，成為台灣早午餐產業的開拓者和推手。透過不斷創新店面、內裝和菜色，持續推動台灣早餐文化發展，讓早餐店成為台灣獨特的「街角風景」，外國遊客來台指名體驗的生活日常。

早餐店 載具

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