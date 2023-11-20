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三班護病比「偏鄉需加薪留人」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

攸關護理人員勞權的三班護病比，預計明年上路，台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，偏鄉地區醫院招才不易，醫師護理師均是如此，很難單憑訂定三班人力比標準，就讓人力回流。醫護代表則建議，偏鄉地區醫院應該提高待遇，政府提供部分津貼，才能留住醫事人員。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，全國共有三百多家地區醫院，如果地處偏鄉，可能是當地唯一的醫院，建議透過輔助人力協助行政與勞務，讓護理師專責照顧病人。至於大小夜的照護人力標準，還需進一步討論。

朱益宏表示，曾有一家偏鄉地區醫院因營運困難而倒閉，但那是該地區唯一一家醫院，最後動用醫療發展基金，補貼醫師、護理師，才起死回生；與其事後補助，不如現在先解決問題，想辦法留住人才。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳建議，政府應提高偏鄉地區醫院護理人員待遇，相關加給津貼應是其他醫院的一倍；此外，不可同家醫院一國兩制，約聘人員薪資遠低於正職人員，或是加了本薪，卻扣減其他項目。

台灣醫務管理協會理事長洪子仁說，三班護病比新制上路之前，應擬定配套措施，例如，各醫院幫護理人員加薪，政府保障醫院點值，民眾尊重醫事人員，優化醫護執業環境，「醫事機構和民眾，沒有人是局外人。」

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