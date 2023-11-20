聽新聞
test
0:00 / 0:00

薛瑞元：醫事人力 應隨時評估

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「黑十字運動」號召千餘名醫護至總統府前靜坐抗議，希望教育部和衛福部將「醫事人力總量管制原則」盡速入法。衛福部長薛瑞元表示，醫事人力總量管制不曾入法，也無法律明文規定「那一類職位需要多少人」，人力需求為隨時評估、調整，以固定數字框住，是否適當、合理，尚待討論。

薛瑞元說，以往醫事人力增額、減少，純屬默契，按照需求高低進行檢討，已很多年沒有變了，今年護理人員另當別論。至於其他醫事名額，可再討論，即使將新增中醫系員額給減回來，這也可以尋求共識。

針對增加護理師名額，薛瑞元表示，全球護理人力短缺，台灣也是如此，若往後人力總量由法規限制，遇到類似人力短缺時，又不准額外增加，這對現有護理人力不公平。衛福部上周五和護理師護士公會全聯會討論時，全聯會認為應朝向增加人力的方向前進，才不會讓現有護理師過於忙碌，超時工作。

護理師 薛瑞元 衛福部

延伸閱讀

嘉大舉辦中醫藥產業趨勢論壇 薛瑞元：嘉義有機會成為中醫藥重鎮

薛瑞元：清冠1號信賴契機 已訂中草藥複方驗證標準

衛福部口健司長賴向華疑天冷猝逝 如何預防因氣溫變化所致的猝死危機？

衛福部口健司長賴向華今猝逝 薛瑞元聞訊震驚、痛心

相關新聞

護病比標準 地區醫院談不攏

衛福部將於今年底擬定三班護病比標準，明年上路，預計採三年過渡期。目前醫學中心、區域醫院已獲共識，但地區醫院提出大夜班一比...

黑十字運動 千人上街抗議

不滿職場環境惡劣，醫界「西、中、牙、護、藥」五師團體發起「黑十字運動」，昨天下午逾千人在總統府前抗議，提出四大訴求「停止...

飼料米不搗碎 業界憂混入食用米

我國公糧稻穀庫存三年後若未售出，可轉成飼料米標售。過去，農業部農糧署標售轉作飼料的過期庫存米，會要求業者將米搗碎，以避免...

天冷買氣增 蛋價暫不調

蛋價連三周調降，台北市蛋商公會前天召開會議，考量近期天氣轉涼、買氣上升，已無持續累積庫存，決議維持產地價每台斤三十八點五...

場場完售 歌劇在台逆勢崛起

歌劇的發源地歐洲，近年面臨觀眾老化的斷層，英國各大城更刪減歌劇院預算，台灣反而逆勢成長，不僅自歐洲引進的「魔笛」與「塞維...

一張圖看天氣！冷氣團減弱回暖上看29度 這日再變天轉濕涼

強烈大陸冷氣團減弱，本周天氣兩段變化。明天至周四，各地回溫，高溫25至29度，留意早晚偏涼，日夜溫差大；天氣大致晴朗穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。