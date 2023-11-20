薛瑞元：醫事人力 應隨時評估

「黑十字運動」號召千餘名醫護至總統府前靜坐抗議，希望教育部和衛福部將「醫事人力總量管制原則」盡速入法。衛福部長薛瑞元表示，醫事人力總量管制不曾入法，也無法律明文規定「那一類職位需要多少人」，人力需求為隨時評估、調整，以固定數字框住，是否適當、合理，尚待討論。

薛瑞元說，以往醫事人力增額、減少，純屬默契，按照需求高低進行檢討，已很多年沒有變了，今年護理人員另當別論。至於其他醫事名額，可再討論，即使將新增中醫系員額給減回來，這也可以尋求共識。

針對增加護理師名額，薛瑞元表示，全球護理人力短缺，台灣也是如此，若往後人力總量由法規限制，遇到類似人力短缺時，又不准額外增加，這對現有護理人力不公平。衛福部上周五和護理師護士公會全聯會討論時，全聯會認為應朝向增加人力的方向前進，才不會讓現有護理師過於忙碌，超時工作。