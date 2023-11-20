黑十字運動 千人上街抗議

不滿職場環境惡劣，醫界「西、中、牙、護、藥」五師團體發起「黑十字運動」，昨天下午逾千人在總統府前抗議，提出四大訴求「停止增額政策」、「提高醫療支出ＧＤＰ占比」、「與基層召開總量管制會議」、「醫事人員總量管制入法」。

「黑十字運動」總召、本土小牙醫聯盟常務理事林元敏表示，政府不思解決人力流失，倒果為因，教育部濫開學校招生名額，完全無視「總量管制原則」，大開特權方便之門。前年增開三所學士後醫學系，今年則是中醫系、藥學系、護理系增額，而護理系國考更是降低門檻，另違反公平正義，大幅放寬波波牙醫實習名額。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，各醫事浮濫增額的元凶是教育部，教育模式未調整，畢業後訓練未完備，如今又要調整錄取分數、權重，讓更多人上榜，問題依舊存在。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，全台持證護理人員超過卅二萬，僅十九萬人執業；在護病比方面，一○三年為一比十三，至今已來到一比廿，還有院方希望達到一比廿六，職場環境如此惡劣，如何保證病人安全，又有誰敢投入護理工作？

陳玉鳳說，十年前開辦學士後護理系，如今僅有三至五成留在職場，這證明增額無法解決問題；醫事人力不斷流失，以為降低國考門檻就能解決問題，但過勞的勞動環境不改善，只有護病比不斷增加。

「衛福部立桃園醫院護理師陳情，加薪是假的。」陳玉鳳說，護理師本薪加薪，但工作點值和獎勵金被扣除，「加Ａ減Ｂ請問有加薪嗎？」而榮總也有一樣的陳情。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」，目的是讓波波牙醫在無台灣執照的情況下，就可申請實習，大開後門。