聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑十字運動 千人上街抗議

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
用「瘀青妝」喊痛 醫界昨天上凱道發起「黑十字運動」，不少人在臉上畫上瘀青傷的特殊化妝，表達被霸凌的感受。記者許正宏／攝影
用「瘀青妝」喊痛 醫界昨天上凱道發起「黑十字運動」，不少人在臉上畫上瘀青傷的特殊化妝，表達被霸凌的感受。記者許正宏／攝影

不滿職場環境惡劣，醫界「西、中、牙、護、藥」五師團體發起「黑十字運動」，昨天下午逾千人在總統府前抗議，提出四大訴求「停止增額政策」、「提高醫療支出ＧＤＰ占比」、「與基層召開總量管制會議」、「醫事人員總量管制入法」。

「黑十字運動」總召、本土小牙醫聯盟常務理事林元敏表示，政府不思解決人力流失，倒果為因，教育部濫開學校招生名額，完全無視「總量管制原則」，大開特權方便之門。前年增開三所學士後醫學系，今年則是中醫系、藥學系、護理系增額，而護理系國考更是降低門檻，另違反公平正義，大幅放寬波波牙醫實習名額。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，各醫事浮濫增額的元凶是教育部，教育模式未調整，畢業後訓練未完備，如今又要調整錄取分數、權重，讓更多人上榜，問題依舊存在。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，全台持證護理人員超過卅二萬，僅十九萬人執業；在護病比方面，一○三年為一比十三，至今已來到一比廿，還有院方希望達到一比廿六，職場環境如此惡劣，如何保證病人安全，又有誰敢投入護理工作？

陳玉鳳說，十年前開辦學士後護理系，如今僅有三至五成留在職場，這證明增額無法解決問題；醫事人力不斷流失，以為降低國考門檻就能解決問題，但過勞的勞動環境不改善，只有護病比不斷增加。

「衛福部立桃園醫院護理師陳情，加薪是假的。」陳玉鳳說，護理師本薪加薪，但工作點值和獎勵金被扣除，「加Ａ減Ｂ請問有加薪嗎？」而榮總也有一樣的陳情。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」，目的是讓波波牙醫在無台灣執照的情況下，就可申請實習，大開後門。

牙醫 職場 醫學

延伸閱讀

三班護病比2／好環境才能留人 護理工會喊加薪5千到1萬

反對護理、醫藥學系超額招生 近千醫事人員上街：非人力荒解方

千人響應！「黑十字運動」醫師節後上街 他批：醫療和長照都會垮

醫界5師發起「黑十字運動」破千人上街 4大訴求籲政府別再騙

相關新聞

護病比標準 地區醫院談不攏

衛福部將於今年底擬定三班護病比標準，明年上路，預計採三年過渡期。目前醫學中心、區域醫院已獲共識，但地區醫院提出大夜班一比...

黑十字運動 千人上街抗議

不滿職場環境惡劣，醫界「西、中、牙、護、藥」五師團體發起「黑十字運動」，昨天下午逾千人在總統府前抗議，提出四大訴求「停止...

飼料米不搗碎 業界憂混入食用米

我國公糧稻穀庫存三年後若未售出，可轉成飼料米標售。過去，農業部農糧署標售轉作飼料的過期庫存米，會要求業者將米搗碎，以避免...

天冷買氣增 蛋價暫不調

蛋價連三周調降，台北市蛋商公會前天召開會議，考量近期天氣轉涼、買氣上升，已無持續累積庫存，決議維持產地價每台斤三十八點五...

場場完售 歌劇在台逆勢崛起

歌劇的發源地歐洲，近年面臨觀眾老化的斷層，英國各大城更刪減歌劇院預算，台灣反而逆勢成長，不僅自歐洲引進的「魔笛」與「塞維...

一張圖看天氣！冷氣團減弱回暖上看29度 這日再變天轉濕涼

強烈大陸冷氣團減弱，本周天氣兩段變化。明天至周四，各地回溫，高溫25至29度，留意早晚偏涼，日夜溫差大；天氣大致晴朗穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。